    बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, सीतामढ़ी-रक्सौल रेलखंड पर मालगाड़ी पटरी से उतरी

    By ANIL TIWARIEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:51 PM (IST)

    सीतामढ़ी-रक्सौल रेलखंड पर ढेंग रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, हालांकि इससे ट्रेनों का आवागमन प्रभावित नहीं हुआ। घटना सुबह करीब 3:30 ब ...और पढ़ें

    रक्सौल-सीतामढ़ी रेलखंड पर ढ़ेंग स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी। जागरण

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar train accident: सीतामढ़ी-रक्सौल रेलखंड पर ढेंग रेलवे स्टेशन के समीप रक्सौल तरफ से आ रही एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। हालांकि, इससे ट्रेनों का आवागमन ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ।

    स्टेशन अधीक्षक दिलीप प्रसाद ने बताया कि घटना सुबह के करीब 03:30 बजे की है। इस कारण कोई विशेष परेशानी नहीं हो सकी है। क्योंकि उस समय स्टेशन खाली रहता है।

    बताया गया कि मालगाड़ी का उक्त रैक पटरी से उतर कर कार्यालय से पूरब प्लेटफार्म से रगड़ते हुए आगे की ओर बढ़ी, जिसका आभास होते ही गाड़ी के चालक ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन को रोक लिया। इससे अन्य दूसरा रैक पटरी से नहीं उतरा।

    

    मामले की सूचना तुरंत कंट्रोल के माध्यम से रेलवे के वरीय अधिकारी को दी गई। इस अलोक में समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा अपने टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उनके साथ पहुंची क्यूआरटी से जुड़े तकनीशियनों ने बेपटरी हुए रैक को आन ट्रैक करने में जुटे हैं।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सुबह से इस रूट से गुजरने वाली अप और डाउन ट्रेनों के परिचालन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। ढेंग रेलवे स्टेशन पर तीन ट्रैक मौजूद हैं। ट्रैक को ठीक किया जा रहा है।

    इस दौरान रक्सौल - हैदराबाद 17006 अपने नियत समय 04:47 की जगह 4 घंटा 11 मिनट देरी से 8 बजकर 58 मिनट पर सीतामढ़ी पहुंची है। वहीं नरकटियागंज - दानापुर 15515 फास्ट पैसेंजर ट्रेन अपने नियत समय सुबह के 08:05 के जगह 59 मिनट की देरी से सीतामढ़ी पहुंची है।

    वहीं ट्रैक पर काम को लेकर रक्सौल - दरभंगा 63374 नंबर की ट्रेन अभी ढेंग स्टेशन से प्रस्थान कर चुकी है, जो अपने नियत समय 06:12 के जगह पर जगह 05 घंटा लेट से पहुंचने का अनुमान है।