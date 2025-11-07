Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sitamarhi News: रीगा में दुकानदार की हत्या, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान से मिल सकते महत्वपूर्ण सुराग

    By ANIL TIWARIEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:32 AM (IST)

    Bihar Crime: सीतामढ़ी के रीगा में एक दुकानदार की हत्या से इलाके में दहशत है। मृतक के गुप्तांग पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि हत्या के कारणों का पता चल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीतामढ़ी के रीगा में घटनास्थल पर मामले की जांच करती पुलिस व जुटे लोग। जागरण 

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi News: रीगा थाना क्षेत्र के भोरहा गांव में एक दुकानदार की हत्या कर शव फेंक दिया गया। घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित हनुमान मंदिर के पीछे आम के बगीचे से शुक्रवार की सुबह उसका शव बरामद किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शव बरामद होते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत युवक के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान देखे गए हैं। मृतक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के भोरहा वार्ड नंबर 13 निवासी रामदेव महतो के पुत्र बेचू महतो के रूप में की गई है।

    वह भोरहा चौक पर मां भवानी नामक दुकान का संचालन करता था। गुरुवार की देर शाम मोबाइल दुकान बंद कर घर आया था। इसके बाद तुरंत घर से निकलकर दुकान बंद है या नहीं उसे देखने गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा।

    मृतक के छोटा भाई राजमिस्त्री का काम करता है। जब वह घर आया तो देखा कि घर पर बेचू नहीं है तो उसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिला।

    सूचना मिलते ही रीगा थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी अपनी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथमदृष्टया में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है।

    हत्या कैसे हुई और किसने की इसके लिए पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मृतक के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान है। मृतक के स्वजन से जानकारी ली जा रही है। इस घटना में शामिल बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।