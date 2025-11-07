Sitamarhi News: रीगा में दुकानदार की हत्या, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान से मिल सकते महत्वपूर्ण सुराग

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi News: रीगा थाना क्षेत्र के भोरहा गांव में एक दुकानदार की हत्या कर शव फेंक दिया गया। घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित हनुमान मंदिर के पीछे आम के बगीचे से शुक्रवार की सुबह उसका शव बरामद किया गया।

शव बरामद होते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत युवक के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान देखे गए हैं। मृतक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के भोरहा वार्ड नंबर 13 निवासी रामदेव महतो के पुत्र बेचू महतो के रूप में की गई है।

वह भोरहा चौक पर मां भवानी नामक दुकान का संचालन करता था। गुरुवार की देर शाम मोबाइल दुकान बंद कर घर आया था। इसके बाद तुरंत घर से निकलकर दुकान बंद है या नहीं उसे देखने गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा।

मृतक के छोटा भाई राजमिस्त्री का काम करता है। जब वह घर आया तो देखा कि घर पर बेचू नहीं है तो उसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिला। सूचना मिलते ही रीगा थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी अपनी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथमदृष्टया में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है।