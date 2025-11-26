स्कूल अपार आइडी बनाने पर नहीं दे रहा ध्यान, अब होगी विभागीय कार्रवाई

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi News : जिले के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों में से अब तक तीन लाख 42 हजार 188 बच्चे अपार आईडी से वंचित हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश दिया है।

डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को निर्देश देते हुए कहा है कि अपार आईडी सभी छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अपर मुख्य सचिव ने अपार आईडी के निर्माण कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देश दिए है।

कहा है कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों का अपार आईडी निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। शत प्रतिशत उपलब्धि नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की बाध्यता होगी। बताया गया है कि जिले के स्कूलों में अध्ययनरत 663347 बच्चों में से मात्र 321159 बच्चों की ही अपार आई जेनरेट किया गया है। इसमें 2460 बच्चों का अपार आईडी फेल है। जबकि 339692 बच्चों द्वारा ही अप्लाई किया गया है।