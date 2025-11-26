Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूल अपार आइडी बनाने पर नहीं दे रहा ध्यान, अब होगी विभागीय कार्रवाई

    By Deepak Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    सीतामढ़ी जिले के स्कूलों में 3 लाख 42 हजार से अधिक बच्चे अभी तक अपार आईडी से वंचित हैं। अपर मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी स्कूलों को जल्द से जल्द अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले में अब तक केवल 321159 बच्चों का ही अपार आईडी बन पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi News : जिले के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों में से अब तक तीन लाख 42 हजार 188 बच्चे अपार आईडी से वंचित हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को निर्देश देते हुए कहा है कि अपार आईडी सभी छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अपर मुख्य सचिव ने अपार आईडी के निर्माण कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देश दिए है।

    कहा है कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों का अपार आईडी निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। शत प्रतिशत उपलब्धि नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की बाध्यता होगी।

    बताया गया है कि जिले के स्कूलों में अध्ययनरत 663347 बच्चों में से मात्र 321159 बच्चों की ही अपार आई जेनरेट किया गया है। इसमें 2460 बच्चों का अपार आईडी फेल है। जबकि 339692 बच्चों द्वारा ही अप्लाई किया गया है।

    किस प्रखंड में कितने का बना अपार आइडी  

    प्रखंड का नाम कुल बच्चे अपार आईडी जेनरेट
    बैरगनिया 25,066 10,773
    बाजपट्टी 42,392 24,395
    बथनाहा 51,364 24,468
    बेलसंड 22,370 12,158
    बोखड़ा 21,646 10,634
    चोरौत 13,318 5,342
    डुमरा 97,787 34,462
    मेजरगंज 18,535 7,046
    नानपुर 37,172 21,950
    परिहार 60,577 26,776
    परसौनी 18,341 9,626
    पुपरी 37,016 15,801
    रीगा 42,524 24,594
    रुन्नीसैदपुर 69,719 36,238
    सोनबरसा 47,843 23,305
    सुप्पी 20,391 12,525
    सुरसंड 37,286 21,026

    वंचित बच्चों का अपार आईडी जेनरेट करने को लेकर सख्त निर्देश दिया गया है। शत प्रतिशत बच्चों का अपार आइडी नहीं जेनरेट किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी सरकारी व निजी स्कूलों को निर्देश भी जारी किया गया है।

    -

    -प्रियदर्शी सौरभ, डीपीओ, सीतामढ़ी