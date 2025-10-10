Bihar News: कमाल है...शिक्षक का रिक्त पद 01, उस पर नियोजन 09 का

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले के सुप्पी प्रखंड के बभनगामा रामनगर पंचायत नियोजन ईकाई में शिक्षक के रिक्त एक पद के विरुद्ध नौ शिक्षकों की अवैध रूप से नियुक्ति को लेकर राज्य अपीलीय प्राधिकार ने नियोजित सभी नौ शिक्षकों का नियोजन रद करने का आदेश दिया है।

इसके तहत डुमरा के शशि भूषण प्रसाद के पुत्र अभिषेक कुमार, राजोपट्टी के सुकन प्रसाद के पुत्र राजू कुमार, तलखापुर, डुमरा के राम प्रमोद राय के पुत्र उपेंद्र कुमार, रमनगरा गमहरिया के जगरनाथ प्रसाद के पुत्र संजय प्रसाद, चंदौली बेलसंड के कौशलेंद्र कुमार सिंह के पुत्र रंधीर कुमार, कोइली, नानपुर के अरविंद कुमार सिंह के पुत्र आयुष प्रियदर्शी, मोतिहारी न्यू चांदमारी के राम सागर राय के पुत्र सुमित सागर, बथनाहा के नवल किशोर सिंह के पुत्र मणि प्रभा व गिसारा परसौनी के नथुनी साह के पुत्र सुरेंद्र साह को शिक्षक के पद से बर्खास्त किए जाएंगे।

बताया गया है कि उक्त शिक्षकों का अवैध नियोजन पंचायत सचिव द्वारा किया गया था। हालांकि उक्त पंचायत सचिव अब दिवंगत हो चुके हैं। इस प्रकरण में जिला अपीलीय प्राधिकार से उक्त सभी शिक्षकों को पूर्व में राहत दी गई थी।

लेकिन जिला अपीलीय प्राधिकार के राहत आदेश के विरुद्ध डीईओ व स्थापना डीपीओ ने राज्य अपीलीय प्राधिकार के यहां अपील कर दी। राज्य अपीलीय प्राधिकार ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अवैध रूप से नियोजित उक्त सभी शिक्षकों का नियोजन रद करने का आदेश दिया है।

क्या है मामला

बताया गया है कि सुप्पी प्रखंड की बभनगामा रामनगर पंचायत में 2008 में अनारक्षित श्रेणी में शिक्षक पद के लिए केवल एक रिक्ति थी। वर्ष 2010 तक कोई नियुक्ति नहीं की गई। ये अभ्यर्थी न तो किसी स्कूल में योगदान दिए और न ही कोई काम किए थे।

राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपने आदेश में बताया गया है कि एक पद के विरुद्ध नौ अभ्यर्थियों की नियुक्ति का दावा अवैध है। बताया है कि पंचायत सचिव द्वारा 13 मार्च 2011 को ही उक्त शिक्षकों को पद से हटा दिया गया था।

पंचायत सचिव ने संबंधित प्रधान शिक्षकों को लिखा था कि इन पंचायत शिक्षकों का नियोजन किया गया है। प्रमाणपत्रों का सत्यापन के लिए बोर्ड को भेजा गया है। सत्यापन अब तक नहीं हुआ है। इसके चलते इन शिक्षकों को हाजिरी बनाने से रोक दिया गया था।

अपील में कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद 2021 में बहाल किया गया। तत्कालीन सुप्पी बीईओ ने अपने पत्र द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापकों को इन सबों का नियोजन स्वीकार न करने का निर्देश दिया था, क्योंकि नियुक्ति अवैध व फर्जी थी।बाद के दिनों में स्थापना डीपीओ के आदेश पर सुप्पी बीईओ ने अवैध नियोजन को लेकर पंचायत सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी तक दर्ज कराई थी।