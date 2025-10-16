Language
    Sitamarhi News: टिकट वितरण में जन सुराज और एनडीए आगे, आईएनडीआईए में पेच

    By Anil Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में देरी से कार्यकर्ताओं में असमंजस है। एनडीए और जन सुराज, टिकट वितरण में आगे हैं, जबकि आईएनडीआईए में अभी भी पेच फंसा हुआ है। भाजपा ने कई सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है, तो वहीं जन सुराज ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुछ सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों का इंतजार है।

    अनिल तिवारी, सीतामढ़ी। इस बार के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन में लंबा समय लगने से कार्यकर्ताओं व समर्थकों में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। आलम यह है कि जिले की 27-बाजपट्टी और 30-बेलसंड विधानसभा सीट पर गुरुवार की दोपहर बाद तक एनडीए और आईएनडीआईए का कोई उम्मीदवार तय नहीं हो पाया था।

    वहीं, 25-परिहार विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी का इंतजार है। जिले में विभिन्न दलों की ओर से टिकट वितरण की स्थिति पर अगर नजर दौड़ाएं तो अबतक इसमें जन सुराज और एनडीए खासकर भाजपा आगे दिख रही है। वही, आईएनडीआईए में लंबे समय से खींचतान जारी है।

    भाजपा ने 23-रीगा विधानसभा क्षेत्र से राज्य के कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद का टिकट काटकर इस बार उनकी जगह पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद को अपना टिकट थमाया है।

    उन्होंने नामांकन के लिए जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। इसी प्रकार आइएनडीआइ में सबसे पहले कांग्रेस ने रीगा में अमित कुमार टुन्ना को अपना प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने भी नामांकन करने के साथ ही अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। यहां से जनसुराज से कृष्णमोहन पार्टी के घोषित उम्मीदवार हैं।

    वही, जिला मुख्यालय स्थित 28-सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने सीटिंग विधायक मिथिलेश कुमार का टिकट काट कर उनकी जगह पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुनील कुमार पिंटू यहां से तीन बार विधायक और राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं।

    2019 में जदयू से वे यहां के सांसद भी रह चुके हैं तथा उन्होंने हाल ही में भाजपा में वापसी की है। वैसे इनका मुकाबला इस बार राजद के सुनील कुमार कुशवाहा से तय माना जा रहा है, जबकि यहां से जनसुराज ने जियाउद्दीन खान को मैदान में पहले प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है।

    25-परिहार विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार गायत्री देवी पर भाजपा ने अपना भरोसा जताया है और उन्हें चुनाव मैदान में कूदने के लिए अपना टिकट प्रदान किया है। वे नामांकन के लिए जनसंपर्क में भी जुटी हैं। जबकि, आइएनडीआईए और जनसुराज की ओर से अबतक अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है।

    24-बथनाहा (सुरक्षित) से सीटिंग विधायक अनिल कुमार राम को दूसरी बार भाजपा ने अपना टिकट दिया है। यहां से जनसुराज की ओर से डा. नवलकिशोर चौधरी को टिकट दिया गया है, जबकि आईएनडीआई की ओर से अबतक अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो सकी है।

    29-रून्नीसैदपुर विधानसभा सीट पर एनडीए की ओर से जनता दल यूनाइटेड ने इस बार भी अपने विधायक पंकज कुमार मिश्रा पर भरोसा जताया है। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से टिकट सौंपा। वही, जनसुराज ने विजय कुमार सिंह को टिकट दिया है। आईएनडीआईए की ओर से अबतक यहां प्रत्याशी स्पष्ट नहीं हो सका है।

    26-सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से इस बार जदयू ने नए चेहरे के रूप में प्रो नागेन्द्र राउत को टिकट दिया है। वे मान्यता प्राप्त जेएलएनएम कालेज नवाही सुरसंड में राजनीति शास्त्र के व्याख्याता और जेपी सेनानी भी हैं। यहां से भी आईएनडीआईए से कोई अधिकृत प्रत्याशी सामने नहीं आएं हैं। वहीं जनसुराज ने उषा किरण को अपना प्रत्याशी बनाया है।

    27-बाजपट्टी और 30 बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से अबतक सिर्फ जन सुराज ने अपना उम्मीदवार उतारा है। उसने क्रमश: पूर्व सांसद अनवारूल हक के पुत्र आजम अनवर हुसैन और अर्पणा सिंह को टिकट दिया है, जबकि एनडीए और आइएनडीए दोनों की तरफ से अबतक अधिकृत प्रत्याशी नहीं दिया गया है।