Bihar Election Candidate List 2025: जन सुराज पार्टी ने फाइनल किए सीतामढ़ी के चार प्रत्याशियों के नाम

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Jan Suraj Party candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, Jan Suraj Party candidate list: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपनी दूसरी सूची सोमवार को जारी कर दी। इसमें सीतामढ़ी के चार प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए हैं।

सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी विधानसभा सीट से जन सुराज ने आजम हुसैन अनवर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अनवर हुसैन पिछले दो वर्षों से लगातार बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज की ओर से सक्रिय हैं। उनके पिता अनवारुल हक शिवहर में सांसद और सोनबरसा के विधायक रह चुके हैं।

ये हैं प्रत्याशियों के नाम : सीट प्रत्याशी रीगा कृष्ण मोहन बथनाहा (एससी) डा. नवल किशोर चौधरी बाजपट्टी आजम हुसैन अनवर सीतामढ़ी जियाउद्दीन खान सीतामढ़ी से जियाउद्दीन खान उम्मीदवार जियाउद्दीनन जनता दल यू के पूर्व में जिलाध्यक्ष और जिला पार्षद भी रह चुके हैं। वे सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के तलखापुर निवासी है। इसके साथ ही वे जन सुराज के जिलाध्यक्ष भी रहे चुके हैं। वे जनसुराज के स्थापनाकाल से पार्टी में सक्रिय हैं।

रीगा से जन सुराज के प्रत्याशी कृष्ण मोहन कृष्णमोहन वर्तमान जिला पार्षद आदित्य मोहन के पिता है। सुप्पी प्रखंड क्षेत्र के ढेंग राजपुर निवासी 72 वर्षीय कृष्णमोहन भूमिहार जाति से आते हैं। जनसुराज से पहले वे स्थानीय स्तर पर भाजपा में सक्रिय थे।