    Bihar Election 2025: मतदान शुरू, पहले दिन मात्र आठ ने पोस्टल बैलेट से डाले वोट

    By Deepak Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:14 PM (IST)

    Bihar Election 2025: सीतामढ़ी में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बैलेट पेपर से मतदान शुरू हो गया है। डीएवी पब्लिक स्कूल में बने सुविधा केंद्र पर बाहरी सर्विस वोटरों ने मतदान किया। पहले दिन आठ मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि 309 मतदाताओं को 31 अक्टूबर तक वोट डालना है। जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए डाक मतपत्र से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए अलग-अलग सुविधा केंद्र बनाए गए हैं।

    Bihar Election 2025: वोट डालने के बाद स्याही दिखाते मतदाता। जागरण 


    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी! Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा के लिए द्वितीय चरण में होनेवाले चुनाव के लेकर गुरुवार को बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग शुरू किया गया।

    इसके लिए डीएवी पब्लिक स्कूल में एडिशनल फेसिलिटेशन सेंटर बनाया गया था। यहां सीतामढ़ी विधानसभा के बाहर के सर्विस वोटरों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आठ वोटरों ने अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

    बताया गया है कि सीतामढ़ी जिले के बाहर के कुल 309 वोटरों को मतदान करना है। इन सर्विस वोटरों को वोट गिराने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। शेष 301 वोटर शुक्रवार को एडिशनल फैसिलिटेशन सेंटर पर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    पहला वोटर ने दिया मताधिकार का संदेश


    डीएवी डुमरा परिसर में बने एडिशलन फैसिलिटेशन सेंटर डीपीओ आयुष कुमार ने गुरुवार को पहला वोट गिराया। वोटिंग के बाद अपनी अगुंली पर बने निशान को दिखाते हुए कहा कि पहला वोट दिया हूं। मताधिकार हर वोटर का अधिकार है।

    लोकतंत्र के इस महापर्व में हर एक मतदाताओं को अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने में हर मतदाता की अहम भूमिका है। जितना अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।

    बैलेट मतपत्र से वोटिंग

    बिहार विधानसभा आम निर्वाचन अंतर्गत डाक मतपत्र से वोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत 31 अक्टूबर से जिले के सभी आठ विधानसभा के लिए शुक्रवार से मतपत्र के माध्यम से वोटिंग कराया जाएगा।

    इसके लिए मुख्यालय डुमरा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में जिले के प्रत्येक आठ विधानसभा वार फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जहां डाकपत्र के माध्यम से 5465 कर्मी वोटिंग करेंगे। इसमें सेवा मतदाताओं, विशेष मतदाताओं, हिरासत के अधीन निर्वाचक, निर्वाचन कार्य पर तैनात कर्मियों, निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों, सेक्टर व जोनल पदाधिकारी, माइक्रो प्रेक्षक, चालक, सफाई कर्मी आदि को शामिल किया गया है।

    सीतामढ़ी जिले के आठ विधानसभा के लिए अलग अलग फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यहां 31 अक्टूबर से पांच नवंबर तक वोटिंग होगा।

    पुलिसकर्मी पुलिस केंद्र में करेंगे मतदान

    जिले के आठ विधानसभा अंतर्गत पुलिसकर्मी, गृहरक्षक के लिए पुलिस केंद्र सीतामढ़ी में फैसिलिटेशन केंद्र बनाया गया है। यहां पांच नवम्बर की सुबह नौ बजे शाम पांच तक मतदान होगा। जबकि चालक, सफाई कर्मी के लिए वाहन कोषांग स्टेडियम मैदान में फैसिलिटेशन केंद्र बनाया गया है। यहां आगामी छह नवंबर की सुबह नौ बजे से अपराह्न पांच बजे तक मतदान होगा।