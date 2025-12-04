सीतामढ़ी होकर जाएगी भारत गौरव ट्रेन, 15 दिन में दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों का कराएगी दर्शन

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है। ''भारत गौरव पर्यटक ट्रेन'' योजना के तहत ''दो धाम के साथ दक्षिण भारत यात्रा'' नामक एक विशेष रेल यात्रा 18 जनवरी 2026 को बेतिया से भाया सीतामढ़ी शुरू होगी।

यह लगभग 15 दिनों की यात्रा होगी, जो यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थों और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन कराएगी। आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि यह यात्रा ''देखो अपना देश'' और ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ना, धार्मिक पर्यटन के साथ सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक तथा सर्वसमावेशी यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इस आध्यात्मिक यात्रा में दक्षिण भारत के कई प्रख्यात तीर्थों का दर्शन कराया जाएगा।

इनमें तिरुपति बालाजी एवं पद्मावती मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग, मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर, कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर एवं विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभस्वामी मंदिर, मल्लिकार्जुन में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और पुरी में श्री जगन्नाथ धाम शामिल हैं। यात्रियों को कुल 14 रात और 15 दिन का सर्वसमावेशी ( आल इंक्लूशिव) पैकेज मिलेगा।

इस पैकेज में रेल यात्रा, होटल में ठहराव, शाकाहारी भोजन, स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, स्थानांतरण व्यवस्था, ऑनबोर्ड सुरक्षा, यात्रा बीमा और आईआरसीटीसी की उच्चस्तरीय सेवाएं शामिल हैं। यह यात्रा तीन श्रेणियों में उपलब्ध है। इकानमी क्लास का किराया 27,535/ रुपये है, जिसमें स्लीपर ट्रेन यात्रा, नान-एसी होटल, शाकाहारी भोजन और नान-एसी परिवहन शामिल है।

स्टैंडर्ड क्लास का किराया 37,500 रुपये है, जिसमें 3 एसी ट्रेन यात्रा, एसी होटल, शाकाहारी भोजन और नान-एसी वाहन से भ्रमण की सुविधा मिलेगी। कम्फर्ट क्लास का किराया 51,405 रुपये है, जिसमें 2 एसी ट्रेन यात्रा, एसी होटल, शाकाहारी भोजन और एसी वाहन से दर्शन की व्यवस्था है।