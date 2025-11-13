Belsand Vidhan Sabha Chunav Result: राजद के सामने दोबारा जीत की चुनौती, क्या दोहरा पाएंगे 2020 का नतीजा?

डिजिटल डेस्क, बेलसंड (सीतामढ़ी)। Belsand vidhan sabha Election Result 2025 बेलसंड विधानसभा सीट सीतामढ़ी जिले में स्थित है और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र में जातीय और स्थानीय मुद्दे हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

कौन हैं मैदान में

बेलसंड विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुए। Belsand Vidhan sabha Chunav result में एक बार फिर राजद के Sanjay Kumar Gupta मैदान में हैं, वह पिछली बार मिली जीत को दोहराना चाहेंगे। इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही जन सुराज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है, जन सुराज ने Aparna Singh को टिकट देकर महिला चेहरे पर दाव खेला है।