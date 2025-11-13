Language
    Belsand Vidhan Sabha Chunav Result: राजद के सामने दोबारा जीत की चुनौती, क्या दोहरा पाएंगे 2020 का नतीजा?

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:02 PM (IST)

    बेलसंड विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान हुआ। Belsand Election Result में मौजूदा राजद विधायक संजय कुमार गुप्ता दोबारा मैदान में हैं, जबकि जन सुराज पार्टी ने पहली बार अपर्णा सिंह को उतारा है। 2020 में राजद ने 49,682 वोट से जेडीयू को 13,685 वोटों से हराया था। 2015 में इस सीट पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी।

    फिर से जीत की उम्मीद में RJD के संजय कुमार गुप्ता, पहली बार चुनावी मैदान में जन सुराज के लिए मैदान में उतरीं अपर्णा सिंह।

    डिजिटल डेस्क, बेलसंड (सीतामढ़ी)। Belsand vidhan sabha Election Result 2025 बेलसंड विधानसभा सीट सीतामढ़ी जिले में स्थित है और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र में जातीय और स्थानीय मुद्दे हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

    कौन हैं मैदान में

    बेलसंड विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुए। Belsand Vidhan sabha Chunav result में एक बार फिर राजद के Sanjay Kumar Gupta मैदान में हैं, वह पिछली बार मिली जीत को दोहराना चाहेंगे। इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही जन सुराज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है, जन सुराज ने Aparna Singh को टिकट देकर महिला चेहरे पर दाव खेला है।

    • संजय कुमार गुप्ता (राजद) – 49,682 वोट (52.38%)
    • सुनीता सिंह चौहान (जेडीयू) – 35,997 वोट
    • हार का अंतर: 13,685 वोट

    राजनीतिक पृष्ठभूमि

    2015 Belsand Chunav result में जेडीयू की सुनीता सेन ने यह सीट जीती थी, जबकि 2020 में राजद ने कब्जा जमाया था। इस बार फिर से राजद इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मैदान में उतरी है।