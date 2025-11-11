Belsand vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Belsand Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत वोट डालने का काम कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है।

सीतामढ़ी जिले की बेलसंड विधानसभा सीट पर भी दूसरे चरण के तहत ही मतदान हो रहा है। यहां के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वे निर्धारित समय से पहले ही कतार में लग थे। युवाओं व महिलाओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है।