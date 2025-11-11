Language
    Belsand vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:01 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तरह वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सुबह सात बजे से ही मतदान हो रहा है। आयोग की ओर से सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। लोगों में इसको लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग समय से पहले अपने बूथों पर पहुंच गए थे।

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Belsand Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत वोट डालने का काम कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। 

    सीतामढ़ी जिले की बेलसंड विधानसभा सीट पर भी दूसरे चरण के तहत ही मतदान हो रहा है। यहां के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वे निर्धारित समय से पहले ही कतार में लग थे। युवाओं व महिलाओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। 

    बेलसंड विधान सभा से 9 उम्मीदवार

    उम्मीदवार पार्टी 

    • अमित कुमार लाेजपा रामविलास
    • संजय कुमार गुप्ता राजद
    • राणा रणधीर सिंह चौहान बसपा
    • अर्पणा सिंह जनसुराज
    • विकास कुमार जजद
    • शमीम आलम रालोजपा
    • अम्बिका साह राजपा
    • श्यामबाबू सिंह स्वतंत्र
    • रुदल सिंह स्वतंत्र