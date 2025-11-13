सीतामढ़ी में घर से बुलाकर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा
सीतामढ़ी के बेलसंड में एक युवक की अज्ञात लोगों ने घर से बुलाकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक के मोबाइल की तलाश जारी है ताकि हत्यारों का पता चल सके। घटना के कारण लोगों में आक्रोश है और वे त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बेलसंड थाना क्षेत्र में बुधवार की रात अज्ञात लोगों ने एक युवक की घर से बुलाकर हत्या कर दी और शव को फेंक दिया।
गुरुवार की सुबह युवक का शव देखने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर गए। आक्रोशित लोगों ने शहर के मुख्य चौराहे पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया है और प्रशासन विरोधी नारे लगा रहे हैं।
घटना की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल के साथ आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। बताया जाता है कि सरैया निवासी अरुण सिंह के पुत्र नरेश सिंह (45) को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बुधवार की रात फोन कर घर से बुलाया था।
सुबह होते ही पास के गांव डुमरिया से उसका शव बरामद किया गया। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने उसकी पहचान की। घटना के बाद से युवक का मोबाइल भी गायब है।
घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। हत्या का कारण अभी ज्ञात नहीं हो सका है। मौके पर मौजूद डीएसपी रविशंकर प्रसाद व थानाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही मृतक के मोबाइल की भी खोज कराई जा रही ताकि यह पता चल सके कि उसे घर से किसने बुलाया था।
कुछ लोगों पर आशंका जताई गई है। पुलिस छापेमारी कर रही हैं। स्थानीय लोग मामले में त्वरित कार्रवाई की जिद पर अड़े हैं। सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन जारी है।
