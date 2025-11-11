Bathnaha vidhan sabha chunav 2025 voting:वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Bathnaha Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: सीतामढ़ी जिले की बथनाहा सीट से इस चुनाव में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस बार कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है।

आज सुबह सात बजे से ह मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और जनसुराज के बीच माना जा रहा है।