    Bathnaha vidhan sabha chunav 2025 voting:वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:01 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सुबह सात बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीतामढ़ी की बथनाहा सीट पर दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। यहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग समय से पहले ही आकर कतार में खड़े हो गए थे।

    फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Bathnaha Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: सीतामढ़ी जिले की बथनाहा सीट से इस चुनाव में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस बार कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है।

    आज सुबह सात बजे से ह मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और जनसुराज के बीच माना जा रहा है। 

    बथनाहा विधानसभा से 11 उम्मीदवार 

    उम्मीदवार पार्टी 

    • अनिल कुमार भाजपा
    • नवीन कुमार कांग्रेस
    • सहदेव राम बसपा
    • नवल किशोर चौधरी जनसुराज
    • मनोज सदा लोकदल
    • दीपक राज जनशक्ति विकास पार्टी
    • अमृता सोनी रालोजपा
    • सुनील राम प्राउटिस्ट ब्लाक इंडिया
    • प्रमोद बैठा स्वतंत्र
    • ब्रजेश पासवान स्वतंत्र
    • अर्चना कुमारी स्वतंत्र