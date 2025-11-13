Bajpatti Vidhan Sabha Chunav Result: बाजपट्टी में त्रिकोणीय मुकाबला, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?

डिजिटल डेस्क, बाजपट्टी (सीतामढ़ी)। Bajpatti vidhan sabha Election Result 2025 बाजपट्टी विधानसभा सीट बिहार की 243 सीटों में से एक है, जो सीतामढ़ी जिले में आती है। यह सीट सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र जातीय समीकरण और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों के कारण राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है।

कौन हैं मैदान में बाजपट्टी विधानसभा में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। Bajpatti Vidhan sabha Chunav result में तीन प्रमुख उम्मीदवारों ने मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। RJD की तरफ से Mukesh Yadav मैदान में उतरे तो वहीं RLM के Rameshwar Mahto ने भी दम भरते नजर आए।

पहला चुनाव लड़ रही जन सुराज पार्टी ने भी इस विधानसभा से अपना प्रत्याशी उतारा, JSP ने बाजपट्टी से Azam Hussain Anwar को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 में जीत दर्ज करने वाले राजद विधायक मुकेश यादव दोबारा अपनी सीट बचाने उतरे हैं।