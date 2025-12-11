सीतामढ़ी में हादसा, सुरसंड में ट्रक व बस में टक्कर, दोनों के चालक की मौत, दर्जनभर सवार लोग जख्मी

संवाद सहयोगी, जागरण, सुरसंड(सीतामढ़ी) । सीतामढ़ी-सुरसंड-भिट्ठामोड़ एनएच-227 पर रामबाग के पास गुरुवार की शाम सात बजे यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बस व ट्रक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर से हुई जोरदार आवाज पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुट गए।

मौके पर पहुंचे सुरसंड थानध्यक्ष लालकिशोर गुप्ता व भिट्ठा थानाध्यक्ष मनोज कुमार पुलिस बल के साथ तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू कुमार चौधरी ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों की को निकाला। बताया गया कि ट्रक चालक व बस चालक का स्टेयरिंग में फंसने की वजह से मौत हो गई है।

वहीं, बस व ट्रक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष लालकिशोर गुप्ता ने बताया कि मृत बस चालक की पहचान पुनौरा थाना क्षेत्र के पुनौरा गांव निवासी वृज किशोर सिंह उर्फ मीनू सिंह तथा ट्रक बी आर 01जी ए 0852 के चालक की पहचान बाजपट्टी थाना क्षेत्र के कचहरीपुर गांव निवासी मेराजुल हक के रूप मे हुईं है।

बताया गया है कि गायत्री बस (बी आर 30 पी 3511) सीतामढ़ी से भिट्ठामोड़ जा रही थी। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इससे बस का 20 फीट नीचे खाई में पलट गई। वहीं, ट्रक सड़क पर ही दाईं ओर था। हादसे के बाद यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई।

सभी घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल बस यात्रियों में नीतू कुमारी पति सुधीर कुमार, सुधीर कुमार के पुत्र आयुष कुमार दोनों दोनों मां बेटा चोरौत थाना क्षेत्र के भुतहा गांव निवासी हैं।

भिट्ठा थाना क्षेत्र के श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी गांव निवासी प्रेमकांत झा के पुत्र रौशन कुमार झा, श्री खंडी भिट्ठा पूर्वी गांव निवासी राधेश्याम साह के पुत्री बबीता कुमारी, चोरौत थाना क्षेत्र जोगिया गांव निवासी रामप्रताप मुखिया, पल्लवी कुमारी पिता राजकुमार साह व राजकुमार साह, नेपाल के बारा जिला शिवरैन गढ़ निवासी सुनील यादव, मतौन गांव निवासी श्याम किशोर यादव के पुत्र रणजीत कुमार, भिटठा गांधी नगर राम सागर साह व बस खलासी बाजपट्टी थाना क्षेत्र के महमदा गांव निवासी शंकर साह घायल है।

इसके अलावा दो दर्जन से अधिक यात्री जो सामान्य रूप से जख्मी थे वे दूसरी सवारी से निजी क्लीनिकों में इलाज करा रहे हैं। घटना की सूचना पर विधायक प्रो नागेन्द्र राउत सीएचसी पहुंचे और डीएम से बात की। डीएम के निर्देश पर चोरौत, पुपरी, परिहार से एम्बुलेंस व कर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड पहुंचे जख्मी यात्रियों का प्रारंभिक इलाज कर सभी को रेफर सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बीडीओ कृष्णा राम सीएचसी पहुंचकर स्थिति से अवगत किया। क्षतिग्रस्त बस एवं ट्रक को सड़क से किनारे कर आवागमन बहाल किया गया।

मची रही चीख-पुकार, कुशल क्षेम जानने को स्वजन रहे बेकरार सदर अस्पताल के मुख्य द्वार से लेकर आईसीयू और वार्ड तक गुरुवार की शाम पूरी तरह अलर्ट मोड में था। सुरसंड के रामबाग में हुए सड़क हादसे में दो चालकों की मौत के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्तपाल के अधिकारी से लेकर कर्मी तक तत्पर नजर आए।

अस्पताल के उपाधीक्षक डा. मुकेश कुमार ने बताया कि यहां कुल आठ घायल लाए गए हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। यहां के चिकित्सक संजय कुमार सहनी, बसंत कुमार एवं अजीत कुमार को घायलों के इलाज में लगाया गया है। उनके साथ कर्मी भी पूर्व से तैयार थे।

किसी स्तर पर कोई चूक नहीं हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। यहां लाए गए आठ घायलों में एक की हालत थोड़ी गंभीर है। जरूरत पड़ी तो उन्हें रेफर किया जा सकता है। दूसरी ओर अस्पताल में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई यह जानने की कोशिश में था कि इस हादसे में कोई उसका जानने-पहचानने वाला तो घायल नहीं हुआ।

वहीं घायलों के कुछ स्वजन की चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो रहा था। हर कोई घायलों का कुशल क्षेम जानने के लिए बेकरार दिख रहा था। देर रात तक घायलों के इलाज और पहचान की प्रक्रिया जारी थी। अस्तपाल के कर्मचारियों में भी घायलों के इलाज के प्रति मानवीय भाव दिख रहा था। कुछ लोग घटना का कारण घने कोहरा बता रहे थे तो कुछ लापरवाही का नतीजा। इनसेट

एंबुलेंस के सायरन से गूंजती रहीं शहर की सड़कें शाम आठ बजे के बाद सदर अस्पताल की ओर जानेवाली शहर की प्राय: सभी मुख्य सड़कों पर अचानक से एंबुलेंस के सायरन गूंजने लगे। इतनी संख्या में तेजी से सायरन बजाते हुए एंबुलेंस को देखकर लोगों में अनहोनी की आशंका बलवती हो उठी। बाद में धीरे-धीरे लोगों को सुरसंड के रामबाग में दर्दनाक सड़क हादसे की जानकारी मिली।