Amrit Bharat Train: सीतामढ़ी में क्या सातों दिन चलेगी अमृत भारत ट्रेन? रेलमंत्री को लिखा गया लेटर
सीतामढ़ी से अमृत भारत ट्रेन में एसी कोच की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों, रेलयात्री संघ और कैट ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद देवेश चन्द्र ठाकुर को पत्र लिखकर सातों दिन परिचालन, गति बढ़ाने और एसी कोच लगाने की मांग की है।
संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। अमृत भारत ट्रेन में एसी कोच की मांग अब बढ़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अमृत भारत ट्रेन में एसी कोच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
जिसको लेकर आम लोगों के साथ केंद्रीय रेलवे रेलयात्री संघ एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सुंदरका व कैट के सचिव आलोक कुमार ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एवं सांसद देवेश चन्द्र ठाकुर को पत्र लिखा है।
पत्र के माध्यम से अमृत भारत ट्रेन का सीतामढ़ी से सातों दिन परिचालन की मांग की है। वहीं, इस ट्रेन की स्पीड बढ़ाने एवं एसी कोच लगाने की मांग रखी है।
जिलाध्यक्ष सुंदरका ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अमृत भारत का सीतामढ़ी से सातों दिन परिचालन किया जाना चाहिए।
वहीं, अमृत भारत से आनन्द बिहार या दिल्ली का सफर 14 से 15 घंटे में पूरा होना चाहिए। अमृत भारत पुल पुश तकनीक से तैयार है और गति सीमा 110 से 130 किलोमीटर की है।
सीतामढ़ी से चलने वाली अमृत भारत की समय सारिणी सुधारी जाए ताकि दिल्ली सुबह 5 बजे ट्रेन पहुंचे। साथ ही यात्रियों की सुविधा का ख्याल करते हुए अमृत भारत ट्रेन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के एसी कोच की सुविधा प्रदान की जाए।
