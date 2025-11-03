'बनिये का बेटा हूं हिसाब देना आता है', सीतमढ़ी में अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बेलसंड विधानसभा के चंदौली में एवं रीगा विधानसभा के फुटबॉल मैदान में अलग-अलग चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच पर आते ही जय श्रीराम व माता सीता के जयकारे लगाए। भारत माता का जयकारा लगाया। बेलसंड की प्राचीन शिव मंदिर बाबा ईशाननाथ को प्रणाम किया। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, लालू-राबड़ी के कार्यकाल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लालू-राबड़ी ने बिहार के लिए किया है क्या? चारा घोटाला, जमीन खरीद घोटाला, रेलवे भर्ती में जमीन घोटाला, बीपीएससी घोटाला, रिलीफ घोटाला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमित शाह ने कहा कि लालू अपने अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सोनिया जी अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही विकसित बिहार बना सकते है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल तक हर साल बाढ़ आती है। गंडक पानी लाती है, कोसी पानी लाती है, गंगा जी भी पानी लाती है।

बिहार में अकाल हो तो भी बाढ़ आती है और तबाही फैलाती है। यदि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तो पांच सालों में एक बड़ा कमीशन बनाकर बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा। बाढ़ का पानी किसान के खेतों में नहीं जाएगा, अकाल भी नहीं पड़ेगा और बाढ़ भी नहीं आएगी, जिससे खुशहाल बिहार का निर्माण होगा।

बिहार के किसान खुशहाल होंगे। एनडीए के सरकार बनने पर बिहार की सभी बंद चीनी मील को फिर से चालू कर दिया जाएगा। बनिये का बेटा हूं हिसाब देना आता है राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं बनिए का बेटा हूं। मुझे पाई-पाई का हिसाब देना आता है। राहुल बाबा ने सवाल किया था मोदी जी से कि आपने क्या किया। तो इसका जवाब तो बनता है। राहुल बाबा मैं तो बनिये का बेटा हूं जबाव देने आता है, सुनने की तैयारी रखना।

जब सोनिया गांधी की सरकार थी देश में, तो बिहार को कितना रुपया दिया। उन्होंने बिहार को 2.80 लाख हजार करोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल में बिहार को 18.70 लाख करोड़ दिया। बिहार के चार जिले में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में पटना, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिमा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय बनाएंगी। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। हर जिले एक बड़ी फैक्ट्री और दस औद्योगिक पार्क एनडीए बनाएगा।

बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने घोषणा की है कि बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। पहले पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुस आते थे। कांग्रेस और लालू यादव ने कभी आतंकवादियों को जवाब नहीं दिया। इनके शासनकाल में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी।

अब अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो इसका जवाब यहां से गोले से दिया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद जो गोला बनेगा वह बिहार और मिथिलांचल की भूमि पर ही बनेगा। 14 नवंबर को एक बजे लालू-राबड़ी के पार्टी का सफाया केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि 11 नवंबर को चुनाव है और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। अगर चुनाव का नतीजा पहले से जानना है तो यह याद रखें कि 14 नवंबर की सुबह आठ बजे जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे और नौ बजे मतगणना शुरू होगी। दिन के एक बजे तक लालू-राबड़ी की पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा।

पिछले चुनाव में सीतामढ़ी की जनता से थोड़ी कमी रह गई थी, जब 11 में से आठ सीटें एनडीए को मिली थीं। अब जबकि सीता माता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इस बार सीतामढ़ी की सभी 11 सीटों पर एनडीए को विजयी बनाना ही सच्चा योगदान होगा।

बिहार नक्सलवाद से मुक्त केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब बिहार के कई जिले नक्सल प्रभावित थे, आज बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। यह एनडीए सरकार की स्पष्ट नीति का परिणाम है। एनडीए की नीति है, स्कूल में नियमित पढ़ाई, समय पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में साफ पानी की सप्लाई। अब सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सीतामढ़ी में तैयार हो रहा संपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम अमित शाह ने कहा कि अयोध्या से सीतामढ़ी तक राम की पदयात्रा मार्ग 5,500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अयोध्या-सीतामढ़ी रेललाइन का 5,000 करोड़ से दोहरीकरण किया जाएगा। डुमरा में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है।

झंझारपुर-लौकहा रेलवे लाइन का कार्य 550 करोड़ से चल रहा है। सीतामढ़ी को जलजमाव की समस्या से मुक्त करने के लिए 1,000 करोड़ की लागत से संपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है। बेलसंड, मीनापुर और चंदौली घाट के लिए नए एप्रोच रोड का निर्माण हो रहा है।

सीतामढ़ी को मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और नेपाल सीमा से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 77 और 272 के उन्नयन का कार्य भी तेजी से चल रहा है। पिपराही में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, शिवहर में मातृ-शिशु अस्पताल का नया भवन बन रहा है और वहीं एक नया मेडिकल कालेज भी जल्द शुरू किया जाएगा।

चंदौली में गदा लेकर किया आगाज चंदौली की जनसभा में एनडीएम कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री को गदा भेंट किया। गृह मंत्री ने लोगों को गदा से अभिवादन करते हुए कहा कि एनडी के सभी 11 सीट पर वोट देकर एनडीए की सरकार बनाएं। चंदौली में चुनावी सभा की अध्यक्षता ऋषिकेश झा ने किया तो मंच का संचालन नीरज कुमार सिंह ने किया।

इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, सांसद लवली आनंद, मुन्ना सिंह यादव, आशुतोष शंकर सिंह, चुनचुन सिंह, संजय पांडे आदि मौजूद रहे। वहीं रीगा की जनसभा की अध्यक्षता मनीष कुमार गुप्ता व संचालन सत्येंद्र सिंह कुशवाहा ने किया। मौके पर संजय कुमार झा, पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा, विधान पार्षद रेखा कुमारी, नगीना देवी, उमेश चंद्र झा आदि मौजूद रहे।