सीतामढ़ी में करंट लगने से युवक की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम

जासं सीतामढ़ी । जिले के बाजपट्टी प्रखंड की रसलपुर पंचयत के वासुदेवपुर वार्ड चार में मंगलवार की दोपहर रामदेव राय के 25 वर्षीय पुत्र कमलेश राय की मौत करंट लगने से हो गई।

बताया जाता है कि रामदेव राय के घर के उपर से 11 हजार वोल्ट की तार गुजरा हुआ है। जिसके संपर्क में आने से कमलेश राय की घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने बाजपट्टी-पुपरी सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया।