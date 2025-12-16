Language
    सीतामढ़ी में करंट लगने से युवक की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम

    By vijay vermaEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    Bihar News : सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड में मंगलवार को रामदेव राय के 25 वर्षीय पुत्र कमलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई। उनके घर के ऊपर से 11 ह ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

     जासं सीतामढ़ी । जिले के बाजपट्टी प्रखंड की रसलपुर पंचयत के वासुदेवपुर वार्ड चार में  मंगलवार की दोपहर रामदेव राय के 25 वर्षीय पुत्र कमलेश राय की मौत करंट लगने से हो गई।

    बताया जाता है कि रामदेव राय के घर के उपर से 11 हजार वोल्ट की तार गुजरा हुआ है। जिसके संपर्क में आने से कमलेश राय की घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने बाजपट्टी-पुपरी सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया।

    सूचना पर एसडीएम पुपरी गौैरव कुमार व पूर्व विधायक मुकेश कुमार यादव घटना स्थल पर पहुंच कर लोगों को समझा-बुझाकर तथा मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। करीब तीन घंटे तक सड़क जाम रहा।