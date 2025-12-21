Language
    Bihar Latest News : सीतामढ़ी में क्रिकेट खेलने जा रहे किशोर की ठंड लगने से मौत

    By Vijay K Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    Sitamarhi News : बिहार के सीतामढ़ी में क्रिकेट खेलने जा रहे एक किशोर की ठंड लगने से मौत हो गई। यह घटना ठंड के कारण हुई है, जिससे क्षेत्र में शोक की लह ...और पढ़ें

     मृतक के घर पर जुटी लोगों की भीड़। जागरण 

    संवाद सूत्र, चोरौत सीतामढ़ी। Sitamarhi latest News : बिहार में सीतामढ़ी चोरौत के एक किशोर की उम्र महज 16 साल थी। वह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया था, लेकिन अचानक ठंड लगने के कारण बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। परिवार और गांव वाले इस हादसे से गहरे सदमे में हैं। किशोर की अकस्मात मौत ने इलाके में शोक की लहर फैला दी है। स्थानीय लोग इसे एक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा और मौसम का ध्यान रखना कितना जरूरी है।

    चिकित्सक ने कहा, अमरजीत की मौत ठंड से हुई

    चोरौत पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या छह में रविवार को क्रिकेट खेलने जा रहे एक किशोर की ठंड लगने से मौत हो गई। मृतक रुपेश साह का 16 वर्षीय पुत्र अमरजीत कुमार था। स्थानीय सीएचसी के चिकित्सक डा. अभय कुमार ने अमरजीत कुमार की मौत का कारण ठंड लगना बताया है।

    गांव के सरेह में क्रिकेट खेलने जा रहा था

    जानकारी के अनुसार, अमरजीत दोस्तों के साथ दोपहर करीब 12 बजे गांव के सरेह में क्रिकेट खेलने जा रहा था, उसी समय ठंड लगने से वह वहीं पर गिर गया। आनन फानन में उसके दोस्तों ने उसके परिवार वालों को खबर देते हुए स्वास्थ्य विभाग की डायल 102 को फोन से सूचित किया। कुछ ही देर में एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और उसे स्थानीय सीएचसी लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डा. अभय कुमार ने अमरजीत कुमार की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि ठंड लगने से मौत हुई है। मृतक का शव जैसे ही घर लाया गया। परिवार में कोहराम मच गया।