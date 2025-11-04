Language
    Sitamarhi News : उज्बेकिस्तानी महिला और नेपाली युवक की भारत में संदिग्ध एंट्री पर गिरफ्तारी

    By Anil Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:31 PM (IST)

    सीतामढ़ी के सोनबरसा में एसएसबी ने एक उज़्बेकिस्तानी महिला और एक नेपाली युवक को बिना कागजात के भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया। उनके पास से कई सिम कार्ड और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि वे नेपाल से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    सीतामढ़ी में गिरफ्तार उज़्बेकिस्तानी महिला व नेपाली युवक। जागरण

    संवाद सहयोगी, सोनबरसा (सीतामढ़ी) । भारत नेपाल सीमा पर सोनबरसा में तैनात एसएसबी 51 वीं बटालियन के जवानों ने मंगलवार को बिना वैध कागजात के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही उजबेकिस्तानी महिला समेत एक नेपाली युवक को गिरफ्तार कर स्थानीय थाने की पुलिस को सौंपा है।

     नेपाली व उज़्बेकिस्तानी सिमकार्ड और इलेक्ट्रिक स्कूटी जब्त 

    उनके पास से भारतीय, नेपाली व उज़्बेकिस्तानी सिमकार्ड के साथ तीन सेलफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी जब्त की गई है। गिरफ्तार उज़्बेकिस्तानी 30 वर्षीय महिला सोफिया उज्बेकौवा समरकांड रीजन की रहने वाली है।

    वहीं उसे भारतीय सीमा में लेकर आ रहा 19 वर्षीय नेपाली युवक सर्लाही जिला मुख्यालय के मोहनपुर ब्रह्मपुरी निवासी दुखा राय का पुत्र विकेश कुमार बताया गया है। दोनों नेपाल से दिल्ली जा रहे थे। जांच और पूछताछ में उनके पास से कोई वैध दस्तावेज व कागजात नहीं बरामद किया जा सका।

    इस अलोक में स्थानीय पुलिस दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी में जुटी है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की ओर से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

    भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे इन दोनों पर जताया गया  

    इसी दौरान एसएसबी हनुमान चौक चेकपोस्ट पर तैनात बीआईटी के जवानों को नेपाल की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे इन दोनों पर शक जताया गया। इस आधार पर उन्हें रोका गया और पूछताछ की गई, जहां दोनों बार-बार अपना बयान बदलते रहे जिससे उनपर शक गहरा गया।

    इसके बाद उनसे सख्ती से पूछताछ की गई और कागजात की मांग की गई। कागजात नहीं दिखाने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए दोनों को सोनबरसा पुलिस के हवाले कर दिया। इस कार्रवाई में सोनबरसा स्थित एसएसबी 51 वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट आदित्य अपूर्वा, पवन खराटे, एसआई साक्षी सिंह समेत अन्य जवान शामिल थे।