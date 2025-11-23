बरसानेवासी किशोरी जी को मानते बहन, संतों की टोली पहुंची सीतामढ़ी के पुनौराधाम

संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। उत्तरप्रदेश के नंद गांव बरसाना स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर के महंत श्रीभक्त वत्सल दास जी ने कहा कि बरसाना के लोग किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं। राधा रानी ही किशोरी जी के स्वरूप में ही मिथिला में प्रकट हुई थी।

जिस तरह बरसाना वासी राधा महोत्सव मनाते आ रहे हैं उसी तरह यहां श्री राम जानकी विवाह महोत्सव मनाते हैं। वे श्री राम जानकी विवाह महोत्सव में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे थे। साधु संतों की टोली के साथ मां जानकी की प्रकट्यस्थली पुनौराधाम पहुंचे बरसाना के महंत ने माता जानकी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया।

पुनौराधाम मंदिर के महंत श्री कौशल किशोर दास के उत्तराधिकारी रामकुमार दास ने पूजन कार्य सम्पन्न कराने के साथ उन्हें माता की चुनरी भेंट कर उनका अभिनंदन किया। बरसाना स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर के महंत श्रीभक्त वत्सल दास ने कहा कि बहन के विवाह में दान देने की परंपरा है।

इसी भाव से बरसाना वासी श्री राम जानकी विवाह महोत्सव में शामिल होकर दान पुण्य करते हैं। कहा कि जानकी जी के प्राकट्य स्थली के दर्शन और रज (भूमि ) के स्पर्श से ही जानकी के दर्शन का फल प्राप्त होता है।

गोस्वामी तुलसीदास ने अपने दोहा में स्पष्ट किया है कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही ,तुलसी पूजे एक को दो ही पूजन जाती। अर्थात जिस तरह मां को खिलाने से गर्भ में पल रहे शिशु को रस प्राप्त होता है,उसी तरह संतों की सेवा, दान और प्रसाद ग्रहण कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी भाव से बरसाना वासी जानकी जी के विवाह महोत्सव में शामिल होते हैं।

विवाह महोत्सव में आने का यही भाव है। इस भाव से जानकी जी अपना मान आशीर्वाद देती हैं। जानकी जी का दर्शन और उनके भक्त की सेवा करने से जानकी जी प्रसन्न होकर कृपा प्रदान करती है। जानकी जी के साथ आंतरिक संबंध स्थापित होता और आनंद की प्राप्ति होती है।

जानकी प्राकट्य स्थली को नमन कर बरसाना जगन्नाथ मंदिर महंत श्री भक्त वत्सल दास जी साधु संतों व श्रद्धालुओं के साथ श्री राम जानकी विवाह महोत्सव में शामिल होने जनकपुर धाम नेपाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान पुंडरीक ऋषि आश्रम के पीठाधीश्वर उमेशानंद जी महाराज, धर्माचार्य संत भूषण दास, सीता रसोई के संयोजक रामशंकर शास्त्री, सीता आराधना के संयोजक दिनेश चन्द्र द्विवेदी, विमल कुमार परिमल व धनुषधारी प्रसाद सिंह आदि ने बरसाना के महंत श्री भक्त वत्सल दास सहित उनके साथ आए साधु संत व तीर्थ यात्रियों आशुतोष कुमार, नंद किशोर बंसल व लड्डू कुमार का स्वागत किया।