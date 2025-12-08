Sitamarhi News: सीतामढ़ी में 17 सरकारी स्कूल फिर खुलेंगे, शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। आठ साल बाद एक बार फिर से जिले के 17 सरकारी स्कूलों का अस्तित्व फिर से लौटेगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से उक्त स्कूलों की सूची के साथ अनुशंसा कर दी है। भवन व भूमि के अभाव में साल 2017 में जिले के 96 भूमिहीन स्कूलों को निकट के स्कूलों में मर्ज (संविलियन) कर दिया गया था।

आठ साल बाद मर्ज हुए 96 स्कूलों में से फिलहाल 17 स्कूलों को अपना भूमि व भवन उपलब्ध करा दिया गया है। ये स्कूल अब मर्ज (संविलियन) से मुक्त होकर फिर से अपना अस्तित्व में वापस आ जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।

डीईओ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने भूमि व भवन उपलब्ध होने वाले पूर्व से मर्ज इन 17 स्कूलों को मर्ज से मुक्त करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा है। ये सभी स्कूल रुन्नीसैदपुर प्रखंड के है। डीईओ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि विभागीय उप सचिव के आदेश के आलोक में पूर्व में भूमिहीन स्कूलों का निकट के स्कूल से टैग कर संविलियन (मर्ज) करने का आदेश दिया गया था।

इसके आलोक में जिले के 96 स्कूलों को निकट के स्कूल में मर्ज कर दिया गया था। पुन: विभागीय आदेश के अनुसार जिले के वैसे प्राथमिक व मिडिल स्कूल जिसका वर्तमान में भूमि उपलब्ध है और भवन का निर्माण किया जा चुका है, उस स्कूल को मर्ज से मुक्त किया जाना है।