Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sitamarhi News: सीतामढ़ी में 17 सरकारी स्कूल फिर खुलेंगे, शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी

    By Deepak Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    सीतामढ़ी जिले के 17 सरकारी स्कूलों का अस्तित्व आठ साल बाद फिर से बहाल होगा। 2017 में भूमि और भवन के अभाव में 96 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था, जिनमें ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। आठ साल बाद एक बार फिर से जिले के 17 सरकारी स्कूलों का अस्तित्व फिर से लौटेगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से उक्त स्कूलों की सूची के साथ अनुशंसा कर दी है। भवन व भूमि के अभाव में साल 2017 में जिले के 96 भूमिहीन स्कूलों को निकट के स्कूलों में मर्ज (संविलियन) कर दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आठ साल बाद मर्ज हुए 96 स्कूलों में से फिलहाल 17 स्कूलों को अपना भूमि व भवन उपलब्ध करा दिया गया है। ये स्कूल अब मर्ज (संविलियन) से मुक्त होकर फिर से अपना अस्तित्व में वापस आ जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    डीईओ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने भूमि व भवन उपलब्ध होने वाले पूर्व से मर्ज इन 17 स्कूलों को मर्ज से मुक्त करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा है। ये सभी स्कूल रुन्नीसैदपुर प्रखंड के है। डीईओ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि विभागीय उप सचिव के आदेश के आलोक में पूर्व में भूमिहीन स्कूलों का निकट के स्कूल से टैग कर संविलियन (मर्ज) करने का आदेश दिया गया था।

    इसके आलोक में जिले के 96 स्कूलों को निकट के स्कूल में मर्ज कर दिया गया था। पुन: विभागीय आदेश के अनुसार जिले के वैसे प्राथमिक व मिडिल स्कूल जिसका वर्तमान में भूमि उपलब्ध है और भवन का निर्माण किया जा चुका है, उस स्कूल को मर्ज से मुक्त किया जाना है।

    इन स्कूलों का फिर से लौटेगा अस्तित्व:

    भूमि व भवन उपलब्ध कराए जाने के बाद जिन स्कूलों को मर्ज से मुक्त करने का प्रस्ताव विभाग को भेजी गई है, इसमें रुन्नीसैदपुर प्रखंड के प्रावि मुस्लिम टोला दसई, प्रावि विन्द टोला, प्रावि कल्याणी टोला, प्रावि अनुसूचित जाति टोला तिलक ताजपुर, प्रावि बलिगढ़ वार्ड दो, प्रावि बगही टोला, प्रावि गंगवारा हरिजन टोला, प्रावि हरनाकर, प्रावि थुम्मा पूर्वी टोला, प्रावि नुनिया टोला बरहेता, प्रावि कौड़िया धुनिया टोला, प्रावि सुहईगढ़ वार्ड एक, प्रावि रैन विशुनी दुर्गा स्थान, प्रावि सामुदायिक भवन कोदरिया, प्रावि हौदा टोला गाढ़ा व प्रावि नयावास तिलक ताजपुर आदि शामिल है। इन स्कूलों को मर्ज से मुक्त करने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।