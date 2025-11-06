सीतामढ़ी में 11 लाख 47 हजार महिला मतदाता तय करेंगी उम्मीदवारों का भविष्य
Bihar Assembly Election 2025: सीतामढ़ी जिले में विधानसभा चुनाव 2025 में 11 लाख 47 हजार से अधिक महिला मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगी। महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 31 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहाँ महिला कर्मी तैनात होंगी। जिला प्रशासन मतदान को उत्सव के रूप में मनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान कर रहा है, ताकि 'शत-प्रतिशत मतदान, सीतामढ़ी का अभियान' सफल हो सके।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी।Bihar Vidhan Sabha Chunav: विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार सीतामढ़ी की आधी आबादी सियासत की दिशा तय करेंगी। जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रों सीतामढ़ी, बथनाहा, रीगा, रुन्नीसैदपुर, सुरसंड, बाजपट्टी, बेलसंड और परिहार में कुल 11 लाख 47 हजार 556 महिला मतदाता हैं, जो इस बार जीत-हार की दिशा तय करने की स्थिति में हैं।
राजनीतिक दलों में महिला एजेंडा को लेकर बेचैनी साफ दिख रही है। हर प्रत्याशी अपने प्रचार में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान को प्रमुखता दे रहा है।
विधानसभा-वार महिला मतदाता
- 23 - रीगा - 1,47,339,
- 24 - बथनाहा- 1,48,145
- 25-परिहार- 1,51,457
- 26 - सुरसंड- 1,47,436
- 27 - बाजपट्टी- 1,55,045
- 28 - सीतामढ़ी- 1,43,200
- 29 - रुन्नीसैदपुर- 1,33,970
- 30 - बेलसंड - 1,20,964
कुल-- 11,47,556
महिला कर्मियों के हाथों में होगी कमान
महिला मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले में 31 विशेष ‘पिंक बूथ’ बनाए गए हैं। इन बूथों पर केवल महिला कर्मी और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। डीएम रिची पांडेय ने कहा हमारा लक्ष्य सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ाना नहीं, बल्कि मतदान को एक लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में मनाना है।
महिला मतदाता इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। पिंक बूथों का उद्देश्य महिलाओं को मतदान में आत्मविश्वास और सम्मान का अनुभव देना है। जिला प्रशासन ने ऐसे सभी केंद्रों को सुरक्षित, सुसज्जित और प्रेरणादायक माहौल में तैयार किया है।
सीतामढ़ी जिले के आठ विधान सभा क्षेत्र में कुल 2910 मतदान केंद्र 1448 भवनों में स्थापित किए गए हैं। इनमें से 20 भवनों में पांच या अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सीतामढ़ी विधानसभा में सबसे अधिक मतदान केंद्र होंगे, जबकि रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, बथनाहा और परिहार में चार-चार भवनों में पांच से अधिक केंद्र होंगे।
हर मतदान स्थल पर शौचालय, पेयजल, रैंप, बिजली और छाया की सुविधा सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक युवा बूथ और एक दिव्यांग बूथ भी बनाया गया है। युवा बूथों को डिजिटल डिस्प्ले और सेल्फी प्वाइंट से सजाया गया है, जबकि दिव्यांग बूथों पर व्हीलचेयर, रैंप, प्राथमिक उपचार केंद्र और स्वयंसेवक उपलब्ध रहेंगे।
प्रत्येक बूथ पर सेल्फी जोन, प्रतीक्षालय, वॉटर पॉइंट, सहायता काउंटर और फर्स्ट एड सेंटर की व्यवस्था की गई है। डीएम रिची पांडेय ने कहा कि हर बूथ पर हम चाहते हैं कि मतदाता मतदान को जिम्मेदारी नहीं, बल्कि गर्व और उत्सव के रूप में अनुभव करें। ‘शत-प्रतिशत मतदान, सीतामढ़ी का अभियान’ तभी सफल होगा, जब हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए।
