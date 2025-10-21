Language
    सीतामढ़ी से चुनावी मैदान में 106 उम्मीदवार, जानिए किस सीट पर किसके बीच मुकाबला

    By Vijay K Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:42 PM (IST)

    सीतामढ़ी जिले में आगामी चुनावों के लिए 106 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिले की विभिन्न विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या अलग-अलग होने से मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। सभी की निगाहें प्रमुख उम्मीदवारों और उनके चुनावी प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं।

    सीतामढ़ी की हर सीट का ब्योरा

    संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। जिले में द्वितीय चरण के नामांकन का कार्य पूरा हो गया है। आठों विधान सभा में विभिन्न दलों व निर्दलीय सहित 106 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इसके तहत 23- रीगा विधान सभा से 15, 24 -बथनाहा(सु) से 11, 25- परिहार से 18, 26 -सुरसंडसे 12, 27- बाजपट्टी से 14, 28- सीतामढ़ी से 16, 29- रुन्नीसैदपुर से 10 तथा 30 -बेलसंड से 10 प्रत्याशी शामिल हैं।

    रीगा विधान सभा से एनडीए घटक दल भाजपा ने वर्तमान विधायक व मंत्री मोतीलाल प्रसाद का टिकट काट कर पूर्व एमएलसी बैद्यनाथ प्रसाद को उतारा है। वहीं, INDIA के घटक दल कांग्रेस ने पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना को ही फिर से मैदान में उतारा है। जन सुराज से कृष्ण मोहन सिंह हैं।

    बथनाहा(सु) से भाजपा ने वर्तमान विधायक अनिल कुमार को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है जबकि आइएनडीआइ के घटक दल कांग्रेस ने अपने पूर्व के प्रत्याशी संजय राम की जगह इंजीनियर नवीन कुमार वर्तमान में जिला पार्षद हैं, को नए चेहरे के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। यहां जन सुराज से नवल किशोर चौधरी हैं।

    राजद नेता ने की बगावत

    परिहार से एनडीए घटक दल भाजपा ने तीसरी बार वर्तमान विधायक गायत्री देवी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि राजद ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ.रामचंद्र पूर्वे की बहू डॉ. स्मिता पूर्वे को नए चेहरे के रूप में प्रत्याशी बनाया है।

    इस क्षेत्र से राजद की ही महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हें, जिसके कारण यह क्षेत्र काफी चर्चित हो गया है। जन सुराज से यहां अवधेश प्रसाद चुनाव मैदान में हैं।

    सुरसंड से एनडीए घटक दल जदयू ने नए चेहरे के रूप में प्रो.नागेंद्र राउत को तथा राजद ने पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना को प्रत्याशी बनाया है। यहां से जन सुराज ने पूर्व सांसद सीताराम यादव की बहू व पूर्व जिप अध्यक्ष उषा किरण को प्रत्याशी बनाया है।

    बाजपट्टी और सीतामढ़ी से इन पार्टियों के बीच मुकाबला

    बाजपट्टी से राजद ने वर्तमान विधायक मुकेश कुमार यादव को फिर से मौका दिया है। वही, एनडीए घटक दल जदयू की यह सीट इस बार रालोमो के खाते में गई है, जिस कारण पूर्व मंत्री डॉ.रंजू गीता को निराशा हाथ लगी है। रालोमो ने नए चेहरे पूर्व विधान पार्षद रामेश्वर महतो को प्रत्याशी बनाया है। यहां से जन सुराज से शिवहर के पूर्व सांसद अनवारूल हक के पुत्र आजम खान को प्रत्याशी बनाया है।

    सीतामढ़ी से भाजपा ने वर्तमान डॉ. मिथिलेश कुमार को बेटिकट कर जदयू के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। राजद ने पूर्व विधायक सुनील कुमार कुशवाहा पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया है। जनसुराज ने यहां से पूर्व जिलाध्यक्ष हाजी ज्याउद्दीन खां को प्रत्याशी बनाया है।

    सुरसंड से राजद ने नए कैंडिडेट को उतारा

    रुन्नीसैदपुर से वर्तमान विधायक जदयू के पंकज कुमार मिश्रा को पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है, जबकि राजद ने नया चेहरा चंदन कुमार को प्रत्याशी बनाया है। जन सुराज ने यहां से विजय कुमार साह को प्रत्याशी बनाया है।

    बेलसंड से राजद ने एक बार फिर वर्तमान विधायक संजय कुमार गुप्ता को मौका दिया है, जबकि एनडीए घटक दल जदयू की यह सीट इस बार लोजपा रामविलास के खाते में जाने के कारण पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान को निराशा हाथ लगी है।

    लोजपा रामविलास ने यहां से पार्टी के आइटी सेल प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार को उतारा है, जबकि जन सुराज ने यहां से अर्पणा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर जदयू की पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति व जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष राणा रणधीर सिंह चौहान बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं।