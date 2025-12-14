कार की मांग न पूरी होने पर ससुरालवालों ने की विवाहिता की हत्या, पति और सास गिरफ्तार

संवाद सहयोगी,बरबीघा। शनिवार को मोहल्लापर इलाके में एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर मृतका जहांआरा बेगम के भाई ने मिशन थाने में दहेज का आरोप लगाते हुए बहन की हत्या किए जाने की प्राथमिकी कराई है।

बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के लालपुर मोहल्ला निवासी मृतका के भाई खुर्शीद आलम ने थाना में आवेदन देकर बहन के ससुराल वाले के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया है। कार की मांग को लेकर मारपीट उन्होंने बताया कि उनकी बहन की शादी चार माह पूर्व अगस्त में मोहल्ला पर निवासी मछली व्यवसाई अल्ताफ के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के एक सप्ताह बाद से ही पति द्वारा कार की मांग की जाने लगी साथ मारपीट की शिकायत वह लगातार कर रही थी।

शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे मोहल्ले के एक व्यक्ति से बहन की मौत की सूचना मिली। देर शाम वे जब मौके पर पहुंचे तो शव घर में पड़ा मिला इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला दल के साथ घटनास्थल की जांच की। देर शाम प्रारंभिक जांच के बाद शव को अंत्यपरीक्षण के लिए भेज दिया गया।