    ब्याज मुक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से सपनों को लग रहे पंख,  शेखपुरा में 593 विद्यार्थियों को मिला लाभ

    By Arbind Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    शेखपुरा में, सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर रही है। ब्याज मुक्त ऋण और विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि के साथ, यह योजना छात्रों के सपनों को साकार करने में सहायक है। डीआरसीसी द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में छात्र इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अक्टूबर तक 593 छात्रों को लाभान्वित किया गया है और मार्च 2026 तक 840 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

    ब्याज मुक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। दसवीं और इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता गरीब मगर पढ़ाई के बड़े सपने देखने वाले युवाओं को उड़ने के पंख प्रदान कर रही है। ऊपर से अब सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के ऋण को ब्याज मुक्त कर देने से इसके लाभूकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसका अंदाजा डीआरसीसी के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीआरसीसी के उप प्रबंधक रंजीत कुमार भगत ने बताया चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर महीने तक जिला के 593 विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट योजना का लाभ दिया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष मार्च 2026 तक जिला के 840 विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य है,जिसका 71 प्रतिशत पूरा हो चुका है। 

    लोन लौटाने की समय में बढ़ोतरी

    सरकार ने इस सहायता पर ऋण को पूरी तरह से ब्याज से मुक्त करने के साथ इसके वापस करने की समयावधि को भी बढ़ा दिया है। दो लाख रुपये तक के ऋण को वापस करने का समय पहले पांच वर्ष था,जिसे बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया है। इसी तरह दो लाख से ऊपर के ऋण लौटने की अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है। 

    मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के तहत डीआरसीसी के माध्यम चलाई जा रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड,स्वयं सहायता भत्ता तथा कौशल विकास योजना के प्रचार-प्रसार के लिए स्कूल-कॉलेज तथा दूसरे शिक्षण संस्थानों में जाकर नियमित रूप से प्रचार-प्रसार करके विद्यार्थियों व अभिभावकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। 

    इन प्रयासों के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में विद्यार्थी डीआरसीसी पहुंच रहे हैं।  