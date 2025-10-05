Language
    शेखपुरा में प्यास से तड़पते रहे लोग, बिजली विभाग ने कहा- ऊपर से नहीं है आदेश

    By Arun Sathi Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:03 AM (IST)

    शेखपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से लोग परेशान रहे। मूर्ति विसर्जन के नाम पर 24 घंटे से ज्यादा बिजली काटी गई जिससे घरों में पानी की कमी हो गई और खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। अधिकारियों ने ऊपर से आदेश बताया पर लोगों का कहना है कि पहले भी विसर्जन होता था पर इतनी परेशानी नहीं होती थी।

    बिजली विभाग ने कहा ऊपर से नहीं है आदेश

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा।  शहर में बिजली विभाग की मनमानी से लोग प्यास से तड़पते रहे। कई घरों में खाना तक नहीं बना। बिजली विभाग के अधिकारियों ने ऊपर से आदेश नहीं होने की बात कही और बताया कि मूर्ति विसर्जन की वजह से बिजली काटने का आदेश है।  24 घंटा से अधिक समय तक बिजली कटे रहने से ज्यादातर घरों में पीने का पानी खत्म हो गया।

    शेखपुरा शहरी क्षेत्र के कटरा चौक से लेकर लालबाग, बुधौली, चांदनी चौक इत्यादि क्षेत्रों में दिन के 11 बजे से बिजली कटी रही। वहीं देर रात तक बिजली नहीं दी गई। जिस वजह से लोगों के घरों में पीने का पानी खत्म हो गया।

    इसी तरह से बरबीघा बाजार के थाना चौक, पुरानीशहर, झंडा चौक, गोलापर, शेरपर, सामाचाक में भी मूर्ति विसर्जन के बहाने बिजली विभाग ने पूरी तरह से बिजली काट दिया।

    शुक्रवार को भी मूर्ति विसर्जन के नाम पर दिनभर बिजली गायब रही और सुबह में 2 बजे दिया गया। कुछ लोगों ने पानी भरा। उसके बाद शनिवार को 11 बजे बिजली काट लिया गया और रात में भी बिजली गायब रही।

    इसको लेकर शेखपुरा के अभय, संतोष कुमार ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा मूर्ति विसर्जन का बहाना बनाया गया। जबकि इससे पहले भी मूर्ति विसर्जन होता था। इस बीच कुछ देर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती थी। जब कवर तार लगा है तो भी यही हाल है।

    उधर, बरबीघा बाजार में भी कई लोगों ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के बहाने 24 घंटा से अधिक समय तक बिजली काट लेना घोर अत्याचार है। शेरपर निवासी चिंटू सिंह ने कहा कि बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारियों की यह मनमानी रही, जिससे आम लोग त्राहि त्राहि करते रहे।

    लोगों ने बताया कि लगातार हर वर्ष बिजली विभाग के द्वारा कुछ समय के लिए बिजली काटी जाती थी। पूर्व में लोगों को बिजली काटने की सूचना दी जाती थी, परंतु इस बार 24 घंटा से अधिक समय तक बिजली काट लिए जाने से लोगों के यहां पानी खत्म हो गया।

    इसको लेकर बाजार निवासी चिंटू कुमार, निक्कू कुमार, चंदन कुमार ने बताया कि लोग परेशान रहे। किसी ने एक नहीं सुनी।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    उधर, इस संबंध में बरबीघा के बिजली विभाग के कनीय अभियंता रवि कुमार ने बताया कि ऊपर से आदेश होने की वजह से ही बिजली काटी गई है।

    हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जबकि इस संबंध में पूछे जाने पर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार ने भी कहा कि मूर्ति विसर्जन के लिए बिजली काटने का आदेश दिया गया है।