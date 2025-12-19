भौजाई ने कराया देवर पर यौन शोषण का केस, परदेस में रहता है पीड़ित महिला का पति

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। तीन बच्चों की मां (भौजाई) ने अपने दूर के रिश्ते के देवर पर ब्लैकमेल करके यौन शोषण करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी शेखपुरा के महिला थाना में दर्ज कराई गई है। महिला थाना की थानाध्यक्ष अनामिका कुमारी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा पीड़ित महिला की मेडिकल जांच भी कराई गई है। यह प्राथमिकी गुरुवार को दर्ज की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस आरोपी युवक अभिषेक कुमार उर्फ छोटू की गिरफ्तारी में जुट गई है। आरोपी युवक लखीसराय जिला के हलसी थाना के बैकठ गांव के निवासी है। पीड़ित महिला का घर नैहर शेखपुरा जिला के करंडे थाना के एक गांव में है तथा उसका ससुराल पटना जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र के एक गांव में है।

महिला का पति परदेस (तमिलनाडू) में रहता है। अपने तीन छोटे बच्चों के साथ यह महिला शेखपुरा नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहती है। आरोपित युवक पीड़ित महिला का ममेरा देवर है। आरोपित युवक ने पीड़िता के घर आते-जाते उससे शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बना लिया तथा उसी वीडियो को दिखाकर कई महीने से उसका यौन शोषण कर रहा था। परेशान होकर पीड़ित महिला ने महिला थाना में केस कराया है।

निलंबित हुए सिरारी के एचएम दूसरी ओर, सिरारी उच्च विद्यालय में छात्राओं की पिटाई में आरोपित प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार रजक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. तनवीर आलम ने बताया प्रखंड विकास पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है।