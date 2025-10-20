Language
    शेखपुरा में लाख से अधिक युवा डालेंगे वोट, शतायु और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी विशेष सुविधा"

    By Arbind Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:45 AM (IST)

    शेखपुरा जिले में आगामी मतदान में एक लाख से अधिक युवा और लगभग सौ शतायु मतदाता भाग लेंगे। जिले में कुल 495054 मतदाता हैं, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने दिव्यांग और अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की हैं, जैसे कि व्हीलचेयर और स्वयंसेवक।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। जिला के दोनों विधान सभा क्षेत्रों शेखपुरा तथा बरबीघा में 6 नवंबर को होने वाले मतदान में एक लाख से अधिक युवा मतदाताओं के साथ लगभग सौ ऐसे वोटर भी वोट करेंगे, जिनकी आयु सौ या सौ वर्ष से ऊपर हो चुकी है।

    जिला के दोनों विधान सभा क्षेत्रों में 495054 मतदाता हैं, जिसमें शेखपुरा में 263056 तथा बरबीघा में 231998 मतदाता हैं। इसमें लगभग 10 हजार ऐसे युवा मतदाता हैं, जिनकी आयु अभी तुरंत 18 वर्ष पूरी हुई है,जो पहली बार मतदान करेंगे। इसमें 5809 पुरुष और 4151 महिला शामिल हैं।

    18 से 39 वर्ष के कुल युवा मतदाताओं की संख्या जिला में सबसे अधिक 116862 है, जिसमें शेखपुरा में 64478 तथा बरबीघा में 52384 मतदाता हैं। 80 से 99 वर्ष के मतदाता की संख्या 7393 है,जिसमें शेखपुरा में 3331 तथा बरबीघा में 4062 हैं। 100 से 109 वर्ष की आयु तक के 68 मतदाता भी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

    इसमें महिलाओं की संख्या 44 तथा पुरुष मतदाता 24 है। ऐसे शतायु मतदाता शेखपुरा में 42 तथा बरबीघा में 26 है। सभी मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करें,इसको लेकर चुनाव आयोग ने कई तरह की सुविधा प्रदान किया है।

    दिव्यांग तथा अधिक आयु के मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर रहेगा। ऐसे मतदाताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए मतदान केंद्र पर एनसीसी,स्काउट गाइड के स्वयं सेवक भी रहेंगे।

    आर्य गौतम, जनसंपर्क पदाधिकारी