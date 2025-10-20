शेखपुरा में लाख से अधिक युवा डालेंगे वोट, शतायु और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी विशेष सुविधा"

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। जिला के दोनों विधान सभा क्षेत्रों शेखपुरा तथा बरबीघा में 6 नवंबर को होने वाले मतदान में एक लाख से अधिक युवा मतदाताओं के साथ लगभग सौ ऐसे वोटर भी वोट करेंगे, जिनकी आयु सौ या सौ वर्ष से ऊपर हो चुकी है।

जिला के दोनों विधान सभा क्षेत्रों में 495054 मतदाता हैं, जिसमें शेखपुरा में 263056 तथा बरबीघा में 231998 मतदाता हैं। इसमें लगभग 10 हजार ऐसे युवा मतदाता हैं, जिनकी आयु अभी तुरंत 18 वर्ष पूरी हुई है,जो पहली बार मतदान करेंगे। इसमें 5809 पुरुष और 4151 महिला शामिल हैं।

18 से 39 वर्ष के कुल युवा मतदाताओं की संख्या जिला में सबसे अधिक 116862 है, जिसमें शेखपुरा में 64478 तथा बरबीघा में 52384 मतदाता हैं। 80 से 99 वर्ष के मतदाता की संख्या 7393 है,जिसमें शेखपुरा में 3331 तथा बरबीघा में 4062 हैं। 100 से 109 वर्ष की आयु तक के 68 मतदाता भी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

इसमें महिलाओं की संख्या 44 तथा पुरुष मतदाता 24 है। ऐसे शतायु मतदाता शेखपुरा में 42 तथा बरबीघा में 26 है। सभी मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करें,इसको लेकर चुनाव आयोग ने कई तरह की सुविधा प्रदान किया है।