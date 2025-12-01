Sheikhpura News: रिश्वत मांगते SI का ऑडियो वायरल, प्रशासन ने किया निलंबित
शेखपुरा में एक एसआई का रिश्वत मांगते ऑडियो वायरल होने पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उसे निलंबित कर दिया। ऑडियो में एसआई एक मामले को दबाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। घटना के प्रकाश में आने के बाद, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआई को निलंबित कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बरबीघा थाने में दर्ज एक अपहरणकांड के संदिग्ध को हिरासत से छोड़ने के लिए दो लाख रुपये रिश्वत की मांग करने की ऑडियो क्लिप प्रसारित होने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार ने एसआई रणधीर कुमार को निलंबित कर दिया है।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद मामले की जांच की गई। जांच के परिणामस्वरूप एसआइ रणधीर कुमार को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है। किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
2 लाख रुपए रिश्वत की मांग
उल्लेखनीय है कि जयरामपुर थाना क्षेत्र के उखदी गांव निवासी प्रिंस कुमार को एक लड़की के कथित अपहरण के मामले में संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया था।
उसे छोड़ने के लिए कथित तौर पर दो लाख रुपये की मांग की गई थी। इस लेन-देन की वॉयस और वाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड कर प्रिंस के मामा जितेंद्र यादव ने इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया था।
