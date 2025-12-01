Sheikhpura News: रिश्वत मांगते SI का ऑडियो वायरल, प्रशासन ने किया निलंबित

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बरबीघा थाने में दर्ज एक अपहरणकांड के संदिग्ध को हिरासत से छोड़ने के लिए दो लाख रुपये रिश्वत की मांग करने की ऑडियो क्लिप प्रसारित होने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार ने एसआई रणधीर कुमार को निलंबित कर दिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद मामले की जांच की गई। जांच के परिणामस्वरूप एसआइ रणधीर कुमार को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है। किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए।