Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शेखपुरा के बरबीघा में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर: एक युवक की मौत, दो गंभीर घायल

    By Arun Sathi Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:23 AM (IST)

    शेखपुरा के बरबीघा में शुक्रवार देर शाम दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान संटू कुमार के रूप में हुई है। घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक ने हेलमेट नहीं पहना था।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुर्घटना में मौत

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शुक्रवार देर शाम बरबीघा-सरमेरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्री कृष्ण सिंह चौक से कुछ दूरी पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर के बाद हुआ, जिसमें एक बाइक सवार सड़क पर गिर गया और पीछे से आने वाले भारी वाहन की चपेट में आ गया।

    मृत युवक की पहचान बभनबीघा निवासी दिलीप राम के 19 वर्षीय पुत्र संटू कुमार के रूप में की गई है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार करमनचक गांव निवासी नवलेश कुमार और श्री कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में रेफर कर दिया गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बाइक सवार विपरीत दिशा से आ रहे थे और तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर आमने-सामने भिड़ गए। इसी दौरान संटू कुमार सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रहे भारी वाहन के टायर के नीचे उसका सिर आ जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

    सूचना मिलते ही बरबीघा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने जांच के दौरान संटू कुमार को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार युवक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण दुर्घटना में सिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया।

    हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल में स्वजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव को अंतिम परीक्षण (पोस्टमार्टम) के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें