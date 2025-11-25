Language
    शेखपुरा में भयंकर सड़क हादसा: ऑटो और ट्रक की टक्कर में पांच की मौत, कई घायल

    By Arun Sathi Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:27 PM (IST)

    बिहार के शेखपुरा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब एक ऑटो और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। दुर्घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है।

    ऑटो और ट्रक की टक्कर में पांच की मौत, कई घायल (जागरण)

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शेखपुरा-सिकंदरा मुख्य मार्ग पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मनिंडा गांव के पास उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ऑटो पर सवार सभी यात्री शेखपुरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने अचानक संतुलन खो दिया और जोरदार टक्कर हो गई।

    टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटनास्थल पर ही चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

    अन्य गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पावापुरी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां कई की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

    हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए और आक्रोश में सड़क जाम कर दी। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।