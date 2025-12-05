Bihar Police: शेखपुर एसपी बलिराम चौधरी का एक्शन, थानाध्यक्ष का वेतन रोका, कई पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। जिला पुलिस में हाल ही में कई कनीय पदाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हथियावां थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई। एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार, थानाध्यक्ष के खिलाफ चुनाव के दौरान एक बड़े पदाधिकारी के साथ हुए विवाद के कारण यह कार्रवाई की गई है। इस फेरबदल में एसपी ने सहायक अवर निरीक्षक पद के लगभग दो दर्जन पदाधिकारियों को इधर से उधर किया है।

ट्रेन से गिरकर युवक की मौत पश्चिम बंगाल के रानीगंज स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरकर शेखपुरा के युवक की मौत हो गई। मृतक मो. राजा शेखपुरा के जमालपुर में पिता शमशेर आलम के साथ किराये के घर में रहता था। वह फेरी लगाकर चादर बेचता था। यह हादसा बुधवार को रानीगंज के पास हुआ।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि राजा रिश्तेदार के यहां आसनसोल गया था। बुधवार को लौटते समय चलती ट्रेन के गेट पर सिर बाहर कर गुटका थूकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वह पटरी पर गिर गया और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से भिक्षुक की मौत बुधवार की रात शेखपुरा-सिकंदरा मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक भिक्षुक की मौत हो गई। यह हादसा चेवाड़ा थाना क्षेत्र के चिंतामन चक मोड़ के पास हुआ। मृतक भिक्षुक की आयु लगभग 60 वर्ष बताई गई है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने घायलावस्था में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

दो बाइक की टक्कर गुरुवार को शेखपुरा-सिकंदरा मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दो लोग घायल हो गए। यह हादसा करंडे थाना क्षेत्र के अस्थावां मोड़ के पास हुआ। घायलों में धारी गांव के निवासी मूनचुन सिंह को सदर अस्पताल तथा रिसमा के निवासी सिंटू सिंह को जमुई ले जाया गया है।