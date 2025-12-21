37 देश, 11 पर्वत लांघ शेखपुरा पहुंची समीरा खान; बोलीं- बेटियों को भी मिले बेटों जैसी स्वतंत्रता

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। 37 देशों की यात्रा कर हिमालय सहित विश्व के 11 पर्वतों पर चढ़ाई कर चुकी समीरा खान अपनी साइकिल यात्रा के क्रम में शनिवार को शेखपुरा पहुंची।

मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली समीरा इस यात्रा के क्रम में साइकिल से शेखपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंची, जहां उनका विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों ने स्वागत किया।

कुछ घंटे यहां रुकने के बाद समीरा जमुई के रास्ते झारखंड के लिए रवाना हो गई। इससे पहले समीरा ने जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित किया।

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की रहने वाली समीरा ने बताया ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों तथा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए वह साइकिल से भारत भ्रमण कर रही हैं। अब तक आंध्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में साइकिल यात्रा कर चुकी है।