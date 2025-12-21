Language
    37 देश, 11 पर्वत लांघ शेखपुरा पहुंची समीरा खान; बोलीं- बेटियों को भी मिले बेटों जैसी स्वतंत्रता

    By Arbind Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    37 देशों की यात्रा कर हिमालय सहित विश्व के 11 पर्वतों पर चढ़ाई कर चुकी समीरा खान अपनी साइकिल यात्रा के क्रम में शनिवार को शेखपुरा पहुंची। आंध्र प्रदेश ...और पढ़ें

    शेखपुरा पहुंची समीरा खान। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। 37 देशों की यात्रा कर हिमालय सहित विश्व के 11 पर्वतों पर चढ़ाई कर चुकी समीरा खान अपनी साइकिल यात्रा के क्रम में शनिवार को शेखपुरा पहुंची।

    मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली समीरा इस यात्रा के क्रम में साइकिल से शेखपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंची, जहां उनका विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों ने स्वागत किया।

    कुछ घंटे यहां रुकने के बाद समीरा जमुई के रास्ते झारखंड के लिए रवाना हो गई। इससे पहले समीरा ने जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित किया।

    आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की रहने वाली समीरा ने बताया ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों तथा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए वह साइकिल से भारत भ्रमण कर रही हैं। अब तक आंध्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में साइकिल यात्रा कर चुकी है।

    इसके अलावा समीरा नेपाल, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, कई अफ्रीकी देश, यूरोप आदि 37 देशों का भ्रमण करके हिमालय सहित दुनिया के 11 पर्वतों पर चढ़ाई कर चुकी हैं।

    समीरा ने कहा अभी भी लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा काफी सामाजिक, पारिवारिक बंधनों का सामना करना पड़ता है। हम बेटियों को भी बेटों जैसी स्वतंत्रता के पक्षधर हैं।

    बेटियों को भी बेटों जैसा अवसर मिलना चाहिए। उदाहरण देते हुए कहा कि पढ़ने-लिखने वाली लड़कियों को भी नौकरी, व्यापार में सफल नहीं होने पर परिवार के लोग घर बसाने के लिए शादी कर देते हैं। यह बात अक्सर लड़कों के साथ नहीं होती है। उन्होंने कहा लड़कियों को भी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।   