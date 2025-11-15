Language
    शेखपुरा के जिस गांव में राहुल गांधी ने की थी सभा, वहां बूथ भी हार गए कांग्रेस के त्रिशूल

    By Arun SathiEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    शेखपुरा के बरबीघा में राहुल गांधी की सभा के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी को हार मिली। कारे गांव में जहां सभा हुई, वहां भी एनडीए आगे रहा। यह गांव पिछड़ा और अनुसूचित जाति बहुल है और महागठबंधन को दोनों विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जदयू के कुमार पुष्पंजय बरबीघा से जीते।

    राहुल गांधी ने की थी सभा। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बिहार के संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के कारे गांव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सभा हुई।

    यहां दोनों विधानसभा के प्रत्याशियों का जुटान हुआ और राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार भी किया परंतु बरबीघा विधानसभा में जहां कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिशूलधारी सिंह को करारी हार मिली।

    वहीं, राहुल गांधी की सभा जिस कारे गांव में हुई, उस गांव में भी राहुल गांधी अपने पार्टी के प्रत्याशी को जीत नहीं दिला सके।

    दरअसल कारे गांव शेखपुरा सदर प्रखंड का हिस्सा है। यह गांव पहाड़ों के किनारे बसा हुआ है। जातीय समीकरण में पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ-साथ अनुसूचित जाति के विभिन्न समुदायों के लोगों का यहां निवास स्थान है।

    BARBIGHA SEAT

    कारे गांव में राहुल गांधी की सभा इसी समीकरण को साधने के लिए कराया गया था। इसमें दोनों विधानसभा को प्रभावित करने की रणनीति थी। शेखपुरा जिला का दोनों विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार हुई।

    कारे गांव का बरबीघा विधानसभा में है और यहां से चार बूथ होने पर भी एनडीए के प्रत्याशी 220 वोट से आगे रहे। यहां चारों बूथ पर एनडीए के प्रत्याशी कुमार पुष्पंजय को 1369 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी त्रिशूल धारी सिंह को 1149 मत प्राप्त हुए।

    बता दें कि बरबीघा से जदयू के प्रत्याशी कुमार पुष्पंजय को 25550 वोट से जीत मिली।