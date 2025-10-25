1.54 करोड़ के धान घोटाला में पैक्स सदस्य गिरफ्तार, अध्यक्ष सहित 11 पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बरबीघा थाने की पुलिस ने शुक्रवार को पिंजड़ी गांव में छापेमारी कर पैक्स के प्रबंध कार्यकारणी सदस्य मन्नू सिंह को 1.54 करोड़ रुपये की सरकारी राशि के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि बरबीघा प्रखंड के बीसीओ अभिजीत पटेल की ओर से हाल में पिंजड़ी पैक्स के अध्यक्ष निर्मला देवी, पैक्स प्रबंधक टुनटुन कुमार और अन्य प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों के खिलाफ एक करोड़ 54 लाख रुपये मूल्य के 6,634 क्विंटल धान के गबन की प्राथमिकी कराई गई थी।

गोदाम में निरीक्षण के दौरान गायब पाया गया धान नौ सितंबर को की गई प्राथमिकी में बीसीओ ने आरोप लगाया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के दौरान किसानों से खरीदे गए धान को पिंजड़ी पैक्स के गोदाम में निरीक्षण के दौरान गायब पाया गया।