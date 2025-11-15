नोटा ने दिया सभी दलों को झटका, मतदाता बोले- 'कोई विकल्प नहीं'

संवाद सहयोगी,बरबीघा। विधानसभा चुनाव के परिणामों ने इस बार एक अनोखी और गंभीर तस्वीर पेश की है। विजयी प्रत्याशी के आंकड़ों से अधिक चर्चा नोटा का हो रहा है। जिसने कई स्थापित और उभरते दलों को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बार 6197 मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से नोटा चुनकर यह संकेत दिया कि उन्हें उपलब्ध उम्मीदवारों में कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं लगा। यह संख्या बताती है कि मतदाता मात्र वोट डालने नहीं आए थे वे एक संदेश देने आए थे।

नोटा ने निकाल दी हवा विशेष बात यह कि कई ऐसे उम्मीदवार जो खुद को बदलाव का प्रतिनिधि बताकर मैदान में उतरे थे उन्हें भी मतदाताओं ने प्राथमिकता नहीं दी। परिणामों में यह साफ दिखा कि जहां कुछ दलों ने बिहार में नई राजनीति लाने का दावा किया था वहीं मतदाताओं ने उस दावे कि हवा निकाल दी। स्थानीय विश्लेषकों का मानना है कि