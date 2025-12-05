एनआईए की छापेमारी: शेखपुरा के भदोस गांव से युवक गिरफ्तार, हथियार तस्करी गिरोह से कनेक्शन की जांच तेज

जागरण संवाददाता शेखपुरा। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को बिहार के शेखपुरा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरारी थाना क्षेत्र के भदोस गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने शंकर सिंह के 35 वर्षीय पुत्र रवि रंजन उर्फ गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

एनआईए टीम उसे अपने साथ ले गई है। यह कार्रवाई देशभर में फैले हथियार तस्करी के नेटवर्क की कड़ी में की गई है, जिसके तहत बिहार और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भी छापेमारी की गई। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम एनआईए की टीम शेखपुरा पहुंची और गुप्त सूचना के आधार पर भदोस गांव में छापेमारी की गई। जांच के दौरान गुड्डू कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी ने बताया कि फिलहाल एनआईए के पास गुड्डू का कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, लेकिन उसके पुराने गतिविधियों और संपर्कों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार, यह मामला एक बड़े अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि गुड्डू के भाई रोशन कुमार पहले भी हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल जा चुके हैं।

इससे एजेंसी की नजर गुड्डू के संभावित संबंधों पर और भी गहरी हो गई है। इधर, सिरारी थाना अध्यक्ष ने भी छापेमारी की पुष्टि करते हुए बताया कि एनआईए की टीम सुबह से ही जिले में सक्रिय थी। दोपहर बाद छापेमारी के दौरान युवक को हिरासत में लिया गया और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद टीम उसे अपने साथ ले गई।