हथियार तस्करी गिरोह पर NIA का शिकंजा, शेखपुरा से एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। दिल्ली की एनआईए की टीम ने शेखपुरा जिला के सिरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भदोस गांव में छापेमारी कर शंकर सिंह के 35 वर्षीय पुत्र रवि रंजन उर्फ गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ ले गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मामला देश भर में हथियारों के तस्करी से जुड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है। टीम ने बिहार सहित उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर छापेमारी की। इसी छापेमारी में शेखपुरा के भदोस गांव में छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार किया गया।

हथियार तस्करी से जुड़ा है मामला घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉ राकेश कुमार ने बताया कि गुरुवार की शाम एनआईए टीम जिला पहुंची और भदोस गांव में जाकर छापेमारी की। जिसमें गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया। सूचना के अनुसार हथियार तस्करी के बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ यह मामला है।

उन्होंने बताया कि गुड्डू कुमार का कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड उन लोगों के पास अभी तक नहीं है परंतु गुड्डू के आपराधिक रिकॉर्ड की खोजबीन शुरू हो गई है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि गुड्डू कुमार के भाई रोशन कुमार पहले हथियार के तस्करी में गिरफ्तार हो चुके हैं और वह जेल भी जा चुके हैं।