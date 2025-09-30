Language
    Bihar Voter List 2025: बिहार की वोटर लिस्ट से किसका नाम हटा या जुड़ा, आज सब पता चल जाएगा

    By arbind kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    शेखपुरा जिले में विशेष पुनरीक्षण के बाद नई मतदाता सूची जारी होगी। इस प्रक्रिया में 26256 फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। नई सूची में युवा और महिला मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। दशहरा पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

    बिहार की नई वोटर लिस्ट आज होगी रिलीज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मंगलवार को जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों की नई मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया में दावा-आपत्ति के निष्पादन के बाद सूची तैयार की गई है।

    पुनरीक्षण में 26,256 फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मृत तथा स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हुए मतदाताओं के साथ-साथ दोहरी प्रविष्टि वाले नामों की छंटनी के बाद बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं के नाम नई सूची में शामिल किए गए हैं।

    इनमें ऐसे मतदाता भी शामिल हैं, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पहली बार मतदाता बनने का अवसर प्राप्त किया है। ये लोग पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।

    छंटनी के बाद मतदाता सूची के प्रारूप में 4,85,212 मतदाताओं के नाम जारी किए गए थे। इसके बाद एक महीने तक लोगों के दावा-आपत्ति लेने का कार्य किया गया।

    विशेष सघन पुनरीक्षण में बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया और उनके स्थानीय नागरिक होने का दस्तावेज भी एकत्र किया।

    पूजा पंडालों में भी चलेगा जागरूकता कार्यक्रम

    दशहरा के अवसर पर पूजा पंडालों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्विप कोषांग के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें मतदाताओं से विधान सभा चुनाव में बढ़-चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की जाएगी।

    प्रमुख पूजा पंडालों के पास स्वीप कोषांग की ओर से पोस्टर-बैनर लगाकर लोगों को मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में जिला के दोनों विधान सभा क्षेत्रों शेखपुरा और बरबीघा में औसतन 56 प्रतिशत मतदान हुआ था। जिला प्रशासन आम मतदाताओं को जागरूक करके इस आंकड़े को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

