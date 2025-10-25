Language
    मामूली विवाद पर दबंगों ने होमगार्ड समेत 6 को दौड़ाकर पीटा, एक गिरफ्तार, 13 फरार

    By Arbind Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:34 AM (IST)

    शेखपुरा के कैथवां गांव में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने होमगार्ड सहित कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें दो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य फरार हैं। घायलों ने जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। होमगार्ड संघ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

    दबंगों ने होमगार्ड समेत 6 को दौड़ाकर पीटा

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। सिरारी थाना क्षेत्र के कैथवां गांव के निकट मामूली विवाद के कारण दबंगों ने होमगार्ड भूषण सिंह समेत लोगों पर हमला किया। पिटाई से दो घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 

    पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। शेष आरोपित फरार हो गए। इस घटना से गांव में तनाव व्याप्त है।

    गुरुवार की शाम हुई इस घटना में 14 लोगों के खिलाफ सिरारी थाने में प्राथमिकी की गई है। सभी आरोपित मानपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। 

    सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में होमगार्ड भूषण सिंह के अलावा रौशन कुमार, अंशु कुमार, संजीव कुमार, सौरभ कुमार और गुलशन कुमार शामिल हैं।

    जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला

    घायलों ने आरोप लगाया है कि बदमाशों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन पर हमला किया। बताया गया कि संजीव कुमार के खेत में सिंचाई के लिए नलकूप लगाने का काम चल रहा था, जिसमें रास्ते में ट्रैक्टर लगा हुआ था। 

    इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इधर, होमगार्ड संघ की जिलाध्यक्ष कुमारी रीता सिंहा ने एसपी से मिलकर होमगार्ड के साथ हुई मारपीट के मामले में बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में सत्येंद्र यादव सहित 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।