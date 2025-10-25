मामूली विवाद पर दबंगों ने होमगार्ड समेत 6 को दौड़ाकर पीटा, एक गिरफ्तार, 13 फरार

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। सिरारी थाना क्षेत्र के कैथवां गांव के निकट मामूली विवाद के कारण दबंगों ने होमगार्ड भूषण सिंह समेत लोगों पर हमला किया। पिटाई से दो घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। शेष आरोपित फरार हो गए। इस घटना से गांव में तनाव व्याप्त है।

गुरुवार की शाम हुई इस घटना में 14 लोगों के खिलाफ सिरारी थाने में प्राथमिकी की गई है। सभी आरोपित मानपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में होमगार्ड भूषण सिंह के अलावा रौशन कुमार, अंशु कुमार, संजीव कुमार, सौरभ कुमार और गुलशन कुमार शामिल हैं।

जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला

घायलों ने आरोप लगाया है कि बदमाशों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन पर हमला किया। बताया गया कि संजीव कुमार के खेत में सिंचाई के लिए नलकूप लगाने का काम चल रहा था, जिसमें रास्ते में ट्रैक्टर लगा हुआ था।