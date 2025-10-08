एकतरफा प्यार में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, आरोपी रिश्तेदार प्रेमी हिरासत में

शेखपुरा के शेखोपुरसराय बाजार में एक नाबालिग लड़के ने एकतरफा प्रेम प्रसंग में अपनी रिश्तेदार किशोरी की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। बताया जाता है कि लड़का काफी समय से लड़की से प्यार करता था लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी की पिटाई की।

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। जिले के शेखोपुरसराय बाजार में बुधवार की दोपहर एकतरफा प्रेम प्रसंग को लेकर हुई दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। एक नाबालिग किशोर ने अपनी ही रिश्तेदार किशोरी पर चाकू से कई बार हमला कर उसकी हत्या कर दी। दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृत किशोरी और आरोपी दोनों की उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि उम्र से संबंधित कोई प्रमाण अभी सामने नहीं आया है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही मोहल्ले में रहते थे।

एकतरफा प्रेम करता था आरोपी बताया जाता है कि किशोर पिछले काफी समय से किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था, लेकिन किशोरी ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार नहीं था जब आरोपी ने ऐसा हमला किया हो। करीब एक वर्ष पहले भी, जब किशोरी अपने ननिहाल कोलकाता में थी, तब भी आरोपी किशोर ने उस पर चाकू से हमला किया था।

बुधवार की दोपहर किशोरी अपने घर के पास खड़ी थी, तभी आरोपी किशोर वहां पहुंचा और बड़े चाकू से उस पर ताबड़तोड़ 5–6 बार वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल किशोरी को परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भीड़ ने की आरोपी की पिटाई घटना की सूचना मिलते ही शेखोपुरसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपी किशोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने भीड़ से आरोपी को बचाकर अपनी अभिरक्षा में ले लिया।