Bihar News: ओनामा और अंबारी पंचायत में लाखों का गोलमाल उजागर, मुखिया पर गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। पंचायती राज व्यवस्था और मनरेगा योजनाओं में लाखों रुपए का गोलमाल करने का मामला उजागर हुआ है। यह मामला शेखोपुरसराय के ओनामा और अंबारी पंचायत में हुआ है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा इसकी जांच कराई गई है। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन 13 सितंबर 2025 को ही किया गया था। जिसके जांच प्रतिवेदन में घोटाला उजागर हुआ है। अब इसमें कार्रवाई की गाज मुखिया पर गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

इस संबंध में मिली जानकारी में बताया गया कि ओनामा पंचायत के मुखिया अभिमन्यु सिंह और अंबारी पंचायत के मुखिया विनोद राम के द्वारा कई योजनाओं में लाखों रुपए की गड़बड़ी की गई। योजनाओं की जांच में यह गड़बड़ी सामने आया है।



इस संबंध में मिली जानकारी में बताया गया कि योजना के निर्धारित मानक के अनुसार काम कराए बिना ही पैसे की निकासी कर ली गई। इसमें अंबारी पंचायत में सर्वाधिक मामला बताया जाता है। यहां एक साथ दो से तीन दर्जन योजनाओ को एक साथ काम कराया गया है। यहां मुखिया के प्रतिनिधी के रुप में मुकेश सिंह काम कराते थे।



इसकी शिकायत मिलने पर 13 सितंबर को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा तीन सदस्य जांच कमेटी का गठन किया गया था।