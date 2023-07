शेखपुरा में सोमवार की रात नगर क्षेत्र के एकसारी बीघा वार्ड 32 में महावीर मंदिर के पास बैठे लोगों को तेज रफ्तार कांवड़िया वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद कांवड़िया वाहन को चालक लेकर वहां से भाग निकला। लोगों ने बताया कि यह कांवड़िया वाहन देवघर से लौट रहा था।

Sheikhpura News: मंदिर के पास बैठे लोगों को स्कोर्पियो ने रौंदा, एक की मौत; कांवड़ियों से भरी थी गाड़ी

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। सोमवार की रात नगर क्षेत्र के एकसारी बीघा वार्ड 32 में महावीर मंदिर के पास बैठे लोगों को तेज रफ्तार कांवड़िया वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में 35 वर्षीय युवक अनोज यादव की मौत हो गई। वहीं, 30 वर्षीय धर्मराज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कांवड़िया वाहन को चालक लेकर वहां से भाग निकला। यह कांवड़िया वाहन देवघर से लौट रहा था। हादसे के विरोध में स्थानीय लोगों ने देर रात दो बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 333 ए को जाम रखा। बाद में पुलिस ने हादसे के शिकार परिवार को मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन देकर सड़क जाम समाप्त कराया। शेखपुरा थाना के एसएचओ ने बताया हादसे के बाद वाहन शेखपुरा की तरफ भाग गया। वाहन का पता करने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक अनोज हाईवा ट्रक का चालक था। उनके चार छोटे-छोटे बच्चे हैं। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता शिव कुमार यादव ने बताया कि गर्मी और उमस की वजह से गांव के लगभग एक दर्जन लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित महावीर मंदिर के पास बैठे थे। इसी दौरान रात लगभग 10 बजे चेवाड़ा की तरफ से आये कांवड़ियों से भरी स्कार्पियो मंदिर के पास बैठे लोगों को कुचलते हुए शेखपुरा की तरफ भाग निकली। आनन-फानन में दोनों घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां अनोज को मृत घोषित कर दिया गया।

