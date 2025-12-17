मस्जिद के कमरे में फंदे से लटका मिला इमाम का शव, पारिवारिक विवाद में आत्महत्या का शक
शेखपुरा के माने गांव स्थित मस्जिद में इमाम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव निकाला। पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर जां ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शेखपुरा के माने गांव स्थित मस्जिद में इमाम ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने मस्जिद में स्थित उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर उनका शव बाहर निकाला। इसको लेकर चेवाड़ा थाना में यूडी केस दर्ज करके पुलिस अपनी जांच शुरू की है।
पुलिस ने इमाम के शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है। चेवाड़ा के थानाध्यक्ष ने बताया इमाम हाफिज जावेद सहरसा जिला के पुरैनी गांव के निवासी थे तथा पिछले 17 वर्षों से माने गांव की मस्जिद में इमाम के रूप में काम कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व जावेद अपने घर आगे थे और मंगलवार को ही घर से वापस लौटे थे।
मफलर के सहारे इमाम ने की आत्महत्या
बुधवार की सुबह नमाज के लिए अजान का समय होने पर आसपास के लोग इमाम को जगाने के लिए गए तो उनका दरवाजा भीतर से बंद था। कई आवाज के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा तोड़ा तब भीतर छत में लगी लोहे की कुंडी से का शरीर झूल रहा था।
लोगों ने उन्हें उतारकर अस्पताल लाया,जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक इमाम के बहनोई नौशाद ने बताया कल उनके घर से आने पर हमसे उनकी कोई बात नहीं हुई थी। अनुमान लगाया जा रहा है पारिवारिक विवाद में इमाम ने यह कदम उठाया।
