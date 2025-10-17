Language
    शेखपुरा में अलग-अलग हादसों में पांच की मौत, पति-पत्नी सहित चार की जान करंट लगने से गई जान

    By Arun Sathi Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    शेखपुरा जिले में अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों की दुखद मौत हो गई। चार लोगों की जान करंट लगने से गई, जिनमें एक दंपति भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। इन घटनाओं से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    अलग-अलग हादसों में पांच की मौत

    जागरण टीम, शेखपुरा। जिले में शुक्रवार का दिन दर्दनाक घटनाओं से भरा रहा। तीन अलग-अलग हादसों में बिजली के करंट की चपेट में आने से पति-पत्नी सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। सभी घटनाओं से परिजनों और गांवों में कोहराम मच गया है।

    पहली घटना कसार थाना क्षेत्र के जंगलीबीघा गांव में हुई, जहां गुरुवार की रात धान की फसल का पटवन कर रहे नुनूलाल चौहान (43) करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने गई उनकी पत्नी पूनम देवी (38) भी करंट की चपेट में आ गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 

    शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने खेत में दोनों का शव देखा। पूनम देवी के हाथ में टार्च जलती हुई पाई गई। मृतक दंपती अपने पीछे पांच छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनकी उम्र 10 से 17 वर्ष के बीच है।

    युवक की करंट लगने से मौत

    दूसरी घटना माहुली थाना क्षेत्र के माहुली बाजार में हुई, जहां पूर्व प्रमुख सुरेंद्र यादव के पुत्र पंकज कुमार (21) की करंट लगने से मौत हो गई। पंकज खेत में पटवन का काम कर रहे थे, तभी अचानक बिजली के तार की चपेट में आ गए।

    तीसरी घटना शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के पांची गांव में हुई, जहां गृह निर्माण कार्य के दौरान मजदूर विपिन कुमार करंट की चपेट में आकर मौके पर ही जान गंवा बैठे।

    वहीं, चौथी घटना में शेखोपुरसराय प्रखंड के मोहब्बत पंचायत के दुलरुआ बीघा गांव में सुबह घूमने निकली एक महिला को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में उसे बिहारशरीफ और फिर पावापुरी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया।

    करंट लगने से चार लोगों की मौत के बारे में पूछे जाने पर विद्युत अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है। सभी की जांच कराई जा रही है। चाइनीज तार की वजह से बोरिंग पर घटना हुई है।