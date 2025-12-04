Language
    डायल 112 का रिस्पांस टाइम सुधरा, SP ने तय की 15 मिनट की डेडलाइन; लापरवाही पर होगी कार्रवाई

    By Arbind Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:55 AM (IST)

    शेखपुरा में एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने डायल 112 की प्रतिक्रिया समय को लेकर समीक्षा बैठक की। अब कॉल आने पर 13-15 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचना होगा, दे ...और पढ़ें

    डायल 112 का रिस्पांस टाइम सुधरा

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। पुलिस की डायल 112 टीम के रिस्पांस टाइम (प्रतिक्रिया समय) में सुधार किया गया है। एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने डायल 112 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा बैठक की, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार सहित सभी पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल हुए। 

    एसपी ने बताया कि डायल 112 को त्वरित और सशक्त बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। चुनाव के दौरान पुलिस की व्यस्तता के कारण रिस्पांस टाइम में कुछ ढिलाई आई थी, जिसे अब सुधारा जा रहा है।

    अब डायल 112 टीम को कॉल आने के 13 से 15 मिनट के भीतर संकट में पड़े व्यक्ति तक पहुंचना होगा। यदि पुलिस 15 मिनट के बाद पहुंचती है, तो इसे शिथिलता और लापरवाही माना जाएगा। 

    निर्धारित स्थलों पर तैनात रहना होगा 

    सर्दी के मौसम में डायल 112 को पहले से अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। रात्रि में टीम को अपने निर्धारित स्थलों पर तैनात रहना होगा और कॉल आने पर तुरंत मूवमेंट करना होगा। इसकी औचक जांच भी की जाएगी। 

    वर्तमान में जिले में डायल 112 टीम में चार पहिया वाहन वाले 10 और बाइक वाले 16 दल कार्यरत हैं। इस सुधार से पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।