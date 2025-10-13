राहुल-तेजस्वी और मुकेश की बढ़ी मुश्किलें, PM मोदी की मां पर टिप्पणी मामले में कोर्ट ने दिया ये आदेश

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। जिले की स्थानीय न्यायालय ने पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तथा मुकेश सहनी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश पारित किया है।

अधिवक्ता गोपाल वर्णवाल ने बताया शेखपुरा के भाजपा नेता हीरालाल सिंह द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने तीनों नेताओं के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश पारित किया है।

मामला राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान का है, जब महागठबंधन के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। हालांकि तब बड़े नेता मंच पर नहीं थे

