Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल-तेजस्वी और मुकेश की बढ़ी मुश्किलें, PM मोदी की मां पर टिप्पणी मामले में कोर्ट ने दिया ये आदेश

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:01 PM (IST)

    शेखपुरा न्यायालय ने पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को समन जारी करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश भाजपा नेता हीरालाल सिंह द्वारा दायर परिवाद पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    राहुल-तेजस्वी और मुकेश सहनी की बढ़ी मुश्किलें


    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। जिले की स्थानीय न्यायालय ने पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तथा मुकेश सहनी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश पारित किया है।

    अधिवक्ता गोपाल वर्णवाल ने बताया शेखपुरा के भाजपा नेता हीरालाल सिंह द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने तीनों नेताओं के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश पारित किया है।

    मामला राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान का है, जब महागठबंधन के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। हालांकि तब बड़े नेता मंच पर नहीं थे 

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंगन्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंगन्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें