    'होशियार आदमी को थाना भेजिए', हिरासत से युवक को छोड़ने के लिए पुलिस ने मांगे 2 लाख, बातचीत का वीडियो वायरल

    By Arun Sathi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:54 AM (IST)

    शेखपुरा के बरबीघा थाना में पुलिस पर एक महिला को गिरफ्तार कर उसके बेटे को छोड़ने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। परिजनों ने लेन-देन की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें पुलिसकर्मी रिश्वत की बात करते सुनाई दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बिहार पुलिस भले ही अपने पुलिस वालों को आम आदमी से बढ़िया व्यवहार करने का पत्र जारी करें परंतु थाना में पुलिस की मनमानी से आम लोग परेशान रहते हैं। ऐसा ही एक मामला शेखपुरा जिला के बरबीघा थाना में सामने आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरबीघा थाना पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र से बाहर जयरामपुर थाना के उखदी गांव में जाकर एक महिला को घर से गिरफ्तार कर लाया गया और थाना में एक दिन रखा गया। उसके बाद उसके पुत्र को हाजिर करने के लिए कहा गया। महिला का पुत्र जब थाना आया तो महिला को छोड़ दिया गया।

    इस बीच परिवार के लोग जब थाना जाकर महिला के पुत्र प्रिंस कुमार के गिरफ्तार करने का कारण जानना चाहा तो किसी लड़की के घर से गायब होने के बाद उसके नंबर पर इस लड़का के द्वारा कॉल करने की बात कही गई। लेन-देन का मामला शुरू हो गया।

    लेनदेन को लेकर बातचीत करने का वॉट्सऐप कॉल का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर परिवार के सदस्य ने जारी किया। इसको लेकर उखदी निवासी जितेंद्र कुमार ने वीडियो जारी कर बताया कि प्रिंस कुमार को छोड़ने के बदले पहले दो लाखा थाना में मांगा गया।

    जब बहुत अधिक राशि होने की वजह से परिवार के लोग लौट कर चले गए तो मोबाइल पर कॉल करके उन्होंने पूछा कि युवक को छोड़ दीजिए तब मोबाइल कॉल में एसआई के द्वारा बातचीत के ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा गया कि एक आदमी बड़ा बाबू से बात कर लिया, फिर मुकर गया।

    2 लाख की मांग

    जितेंद्र कुमार ने कहा कि बड़ा बाबू के बारे में वह आदमी बताया कि 2 लाख की मांग हो रही है। इसके बाद रणधीर कुमार ने वॉट्सऐप कॉल करने के लिए कहा। जिसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया।

    वॉट्सऐप कॉल में यह कहा गया कि किसी होशियार आदमी को थाना भेजिए। लेनदेन में काम हो जाएगा। जितना कहा गया है यदि वह बहुत ज्यादा है तो आधा हो जाएगा।

    उधर, इस संबंध में जितेंद्र कुमार से बातचीत करने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बातचीत करने की बात स्वीकार की और कहा कि जानकारी के लिए ही बातचीत की जा रही थी।

    उधर, इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि लड़का के माता को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बाद में उसे छोड़ दिया गया। लड़का को पुलिस हिरासत में रखा गया है। उसके पास से लड़की का मोबाइल बरामद हुआ है।

    उधर, इस संबंध में प्रभारी पुलिस अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि लेन देन के संबंध में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यह बिल्कुल ही गलत हुआ है। किसी भी आम आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। बता दें कि बरबीघा थाना और मिशन थाना में खुलेआम पकड़ो-छोड़ो का काम किया जा रहा है।

    बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। (जागरण)