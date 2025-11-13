Barbigha Vidhan Sabha Chunav Result: बारबीघा में किसके सिर सजेगा ताज और कौन होगा निराश?

बिहार डेस्क, नई दिल्ली। Barbigha Vidhan sabha Chunav result: बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के परिणामों के समय निकट है और ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों को भी अपने भविष्य की चिंता है। बारबीघा सीट के प्रत्याशियों की भी यही हाल होगा। इस सीट से सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के घटक दल जनता दल युनाइटेड ने यहां से डॉ कुमार पुष्पांजय को टिकट दिया है। पिछली बार यहां से जेडीयू के ही सुदर्शन कुमार को टिकट मिला था।