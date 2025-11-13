Language
    Barbigha Vidhan Sabha Chunav Result: बारबीघा में किसके सिर सजेगा ताज और कौन होगा निराश?

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:19 PM (IST)

    Barbigha election Result: बारबीघा की सीट पहले चरण में चुनाव हुआ था। यहां मौजूदा विधायक सुदर्शन कुमार को जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। उनकी जगह डॉ कुमार पुष्पांजय को टिकट मिला है। 

    बारबीघा सीट पर किसके हिस्से आएगी जीत?

    बिहार डेस्क, नई दिल्ली। Barbigha Vidhan sabha Chunav result: बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के परिणामों के समय निकट है और ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों को भी अपने भविष्य की चिंता है। बारबीघा सीट के प्रत्याशियों की भी यही हाल होगा। इस सीट से सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के घटक दल जनता दल युनाइटेड ने यहां से डॉ कुमार पुष्पांजय को टिकट दिया है। पिछली बार यहां से जेडीयू के ही सुदर्शन कुमार को टिकट मिला था।

    वहीं महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने इस सीट से त्रिशूलधारी सिंह पर दांव खेला है। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस ने गजानंद शाही को टिकट दिया था जो 113 वोटों के अंतर से हार गए थे। इस बार भी इन दो पार्टियों के बीच में ही मुकाबला नजर आ रहा है।