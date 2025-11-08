Bihar News: कोयला लदी मालगाड़ी में आग से हड़कंप, गेटमैन ने लाल झंडी दिखा रुकवाई ट्रेन
शनिवार को शेखपुरा के सहनौरा रेलवे फाटक पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। कोयला लदी मालगाड़ी के चक्के से धुआं निकलने पर गेटमैन की सतर्कता से ट्रेन को रोका गया। जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस कारण फाटक 25 मिनट बंद रहा और मार्ग पर लंबा जाम लग गया।
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शनिवार को शेखपुरा स्टेशन से 5 किमी दूर सहनौरा रेलवे फाटक पर मालगाड़ी में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रेलवे फाटक पर तैनात गेट मैन पावन कुमार की सतर्कता से यह हादसा टला।
इसके कारण सहनौरा का रेलवे फाटक लगभग 25 मिनट बंद रहा, जिसके कारण कोसुंभा-शेखपुरा मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार खड़ी हो गई।
बताया गया शनिवार की दोपहर बाद कोयला लदी के बड़ी मालगाड़ी गया से शेखपुरा की तरफ आ रही थी। शेखपुरा स्टेशन से 5 किमी पहले कोसुंभा रेलवे क्रासिंग के पास कोयला लदी माल गाड़ी के एक डिब्बे के चक्के से तेज धुआं निकल रहा था। इस दौरान मालगाड़ी अपनी पूरी गति में बढ़ रही थी।
कोयला लदी चलती मालगाड़ी के चक्के से तेज धुआं निकलते देखकर क्रासिंग के गेट मैन ने दो किमी आगे सहनौरा रेलवे फाटक के गेटमैन को फोन पर इसकी सूचना दी।
सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए गेटमैन पवन कुमार ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रुकवा दिया तथा चालक को इसकी सूचना दी। इसके कारण मालगाड़ी ठीक रेलवे फाटक पर रुक गई,जिससे सड़क मार्ग आधा घंटे तक अवरुद्ध रहा।
बाद में मालगाड़ी के चालक और गेट मैन ने मिलकर चक्के से निकल रहे धुएं को बुझाया, तब मालगाड़ी शेखपुरा की तरफ आगे बढ़ी।
शेखपुरा स्टेशन के पदाधिकारी ने बताया मालगाड़ी के चालक ने बाद में शेखपुरा पहुंचकर इसकी सूचना दर्ज कराई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।