Bihar News: कोयला लदी मालगाड़ी में आग से हड़कंप, गेटमैन ने लाल झंडी दिखा रुकवाई ट्रेन

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शनिवार को शेखपुरा स्टेशन से 5 किमी दूर सहनौरा रेलवे फाटक पर मालगाड़ी में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रेलवे फाटक पर तैनात गेट मैन पावन कुमार की सतर्कता से यह हादसा टला।

इसके कारण सहनौरा का रेलवे फाटक लगभग 25 मिनट बंद रहा, जिसके कारण कोसुंभा-शेखपुरा मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार खड़ी हो गई।

बताया गया शनिवार की दोपहर बाद कोयला लदी के बड़ी मालगाड़ी गया से शेखपुरा की तरफ आ रही थी। शेखपुरा स्टेशन से 5 किमी पहले कोसुंभा रेलवे क्रासिंग के पास कोयला लदी माल गाड़ी के एक डिब्बे के चक्के से तेज धुआं निकल रहा था। इस दौरान मालगाड़ी अपनी पूरी गति में बढ़ रही थी।